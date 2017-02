PP: el Plan de turismo no incluye ninguna acción ni promoción de las Fallas

València, 19 feb (EFE).- El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València, Félix Crespo, ha denunciado que el Plan estratégico de turismo del Consistorio para los próximos años no incluye ninguna acción ni promoción "para los primeros años de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

En un comunicado, Crespo ha señalado que "ni Ribó, Gómez y Fuset han sabido o querido plasmar la menor sensibilidad, voluntad e interés por las fiesta de las Fallas de Valencia, Semana Santa Marinera, otras fiestas y tradiciones en general, en un documento que debe ser la guía directora de los próximos años".

Tras la presentación de la propuesta del Plan estratégico de turismo para los próximos años, Crespo ha comprobado el "olvido que en sus 63 páginas han recibido las Fallas, recién declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en general el cerca del centenar de fiestas de nuestra ciudad".

"Es inaudito el poco interés y nulo criterio que está demostrando el tripartito por las fiestas, tradiciones, cultura popular e historia de nuestra ciudad, junto con la ausencia de un proyecto, y una acertada promoción del turismo y de la fiesta que atraiga a los visitantes de todo el mundo", ha dicho.

A su juicio, han olvidado "de una manera irresponsable el auténtico motor económico que suponen el conjunto de celebraciones y festividades para la creación de riqueza y de empleo en nuestra ciudad".

"Se evidencia, además, una falta de comunicación y coordinación preocupante, entre los distintos concejales del tripartito en un tema tan importante como el de la defensa y promoción de nuestras fiestas", ha dicho.

Crespo ha añadido que si no saben o no tienen un proyecto definido para promocionar el turismo y las fiestas, "sólo debían habernos consultado desde un inicio, encontrándonos ahora con este documento, que aunque parezca increíble, no incluye ni una sola acción, medida ni estrategia para atraer a turistas y ofrecerles lo mejor de nuestras celebraciones como reclamo de la ciudad".

Según Crespo, el grupo municipal popular ha presentado alegaciones a este plan estratégico y "confiamos en que el señor Fuset haya hecho lo mismo al documento presentado por su compañera de tripartito, Señora Gómez".