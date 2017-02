Interior pide al PSOE que no "manosee" el pacto contra la violencia machista

Madrid, 19 feb (EFE).- El ministerio del Interior ha condenado hoy el asesinato de una mujer en Alicante, ha recordado que desde este departamento se lucha contra la violencia machista y ha emplazado al PSOE a que no "manosee" algo tan "vital" como un pacto de Estado contra esta lacra.

Interior se ha pronunciado así después del fallecimiento de una mujer británica de 79 años presuntamente a manos de su marido, de 86 y la misma nacionalidad, en una residencia de El Campello (Alicante).

Fuentes del Ministerio del Interior han expresado, en declaraciones a Efe, su condena enérgica del caso y han resaltado el trabajo del Gobierno con todos los medios a su disposición para luchar contra este tipo de delitos.

Desde Interior se pide que no se use el pacto de Estado como "arma arrojadiza" y se hace un llamamiento a los partidos para trabajar "con lealtad" y no politizar esta materia.

De este modo, en alusión al PSOE, ha emplazado a este partido "a no manosear algo que es vital como es el pacto de Estado", una herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género, porque este acuerdo está por encima de la lucha partidista.

Previamente, el PSOE había condenado el asesinato y urgido a "alcanzar cuanto antes el pacto de Estado" para "poner en marcha todos los recursos necesarios y acabar con la violencia de género".

Interior ha recordado las reuniones que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha mantenido esta misma semana con los grupos parlamentarios para acercar posiciones en esta materia.

Entre otros puntos, en esa reunión, según fuentes del ministerio, se planteó la necesidad de ampliar el número de instituciones y agentes suscritos al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Además, también se trató la coordinación de los sistemas y las bases de datos de los servicios sociales y sanitarios para coordinarlos con los servicios del Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apelado a la unidad y la firmeza tras el asesinato de la mujer.

Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social Twitter: "Otra mujer asesinada, todos debemos estar unidos y ser firmes para acabar de una vez con esta pesadilla".