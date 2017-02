Fran Escribá: "Esta victoria es un refuerzo para mi plantilla"

San Sebastián, 19 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, estaba muy contento con la victoria en el tiempo de descuento en Anoeta y considera que el triunfo "es un refuerzo para la plantilla", tras la goleada encajada el jueves ante la Roma en la Europa League (0-4).

"Evidentemente desde el punto de visto anímico es muy bueno porque estábamos dolidos por el partido del otro día, aunque sabíamos que en la Liga estábamos bien y hoy se ha confirmado", señaló Escribá tras el encuentro.

Ha negado que el dominio de los donostiarras en la primera mitad obedeciera a la estrategia diseñada por él para este choque, eso sí admitió que los vascos controlaron claramente el juego.

"No era una cuestión de miedo sino porque ellos nos atacaron bien pero sin hacer grandes ocasiones de gol", comentó el técnico valenciano, que también subraya que la Real no hizo ocasiones claras para marcar y que su portero Sergio Asenjo no tuvo prácticamente que intervenir.

Preguntado sobre si este rearme moral puede conceder alguna opción a su equipo de superar al Roma en el partido de vuelta en Europa, Escribá tiene claro que lograrlo sería prácticamente"un milagro".

"Con un 0-4 no me tomo la vuelta como un trámite porque defendemos un escudo e iremos a ganar y hacer las cosas lo mejor posible", ha señalado Escribá, que sí deja claro que "si se abriera alguna puerta" en Roma tratarían de aprovecharlo.