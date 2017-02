Alcoyano busca ganar a inmediato seguidor, el Mestalla, y alcanzar liderato

Alcoy , 18 feb .- El Alcoyano afronta el choque de mañana (17 horas) ante el Mestalla con el objetivo, por un lado, de neutralizar el punto que le separa del líder Barcelona B, y por el otro, ganar a su más inmediato perseguidor y abrir una brecha de seis puntos, que sería de siete por la diferencia particular de goles.

El técnico Toni Seligrat ha tratado durante la semana de esconder sus cartas, aprovechando que el domingo frente al Llagostera no terminaron el partido por lesión ni el interior Álvaro García ni el delantero Manuel Gato, máximo goleador del equipo, además de que el lateral Antonio Navarro también terminó con molestias y es duda para mañana.

El entrenador del Alcoyano confesó que ahora mismo dispone de 14 futbolistas, pero espera que mañana pueda disponer de dieciséis para al menos completar la convocatoria.

La única baja que Seligrat confirmó es la del mediocentro Mario Arques, aún en proceso de recuperación de un problema en el ligamento de la rodilla.

El técnico ha querido dejar claro en la víspera que "no me preocupa nada del Valencia Mestalla pero es un equipo del que me gusta todo, empezando por su entrenador, además de contar con una plantilla que es un saco de virtudes. Dominan como pocos la transición defensa-ataque, lo hace de manera sensacional".

El posible once puede estar integrado por Marc Martínez, en portería; Pau Bosch, Mario Fuentes, Tomás Ruso y Navarro, en defensa; José García, Fran Miranda, Jony Ñíguez y Jorge Hernández, en el centro del campo; Mariano y David Torres, en ataque.