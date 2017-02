Seligrat: "El Mestalla es un equipo del que me gusta todo"

Alcoy , 17 feb, .- Toni Seligrat, técnico del Alcoyano, ha asegurado sobre el rival del importante partido de este domingo que "del Valencia Mestalla no me preocupa nada en especial pero sí es un equipo del que me gusta todo".

"Empezando por su entrenador hasta el utillero y una plantilla extraordinaria que es un saco lleno de virtudes", ha añadido el entrenador del Alcoyano.

Seligrat no ha querido desvelar sus cartas y quiere esperar hasta el último entrenamiento de mañana para despejar las dudas que tiene sobre el estado de algún futbolista de su plantilla.

"Ahora mismo tengo 14 jugadores disponibles pero espero el domingo tener a dieciséis para al menos poder completar la convocatoria", ha indicado en torno al estado de Álvaro García, Manuel Gato y Antonio Navarro, que acabaron con problemas físicos el partido de Llagostera.

Sobre el buen momento del Mestalla, el técnico del Alcoyano ha comentado que "quizás sean el mejor equipo a nivel de transición defensa-ataque, lo hacen de forma extraordinaria".

Además, José García, centrocampista del Alcoyano, ha apuntado que se trata de un partido "muy importante" aunque "no determinante" de cara al objetivo de clasificarse para la promoción de ascenso.

"Aún quedarán doce partidos, que son todavía muchos, pero sí que es cierto que de cara a la diferencia goleadora es muy importante y para poder tierra de por medio ante un rival directo", ha afirmado el centrocampista.

"Debemos estar tranquilos, si el equipo sigue jugando a su nivel acabaremos consiguiendo nuestro objetivo, pero ahora mismo lo importante es pensar en nosotros mismos y cuando lleguen las últimas jornadas se verá donde estamos", ha finalizado García.