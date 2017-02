Sagunt pide al Consell que se pronuncie sobre la legalidad de Lafarge

Valencia, 17 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Sagunt ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que se pronuncie sobre las ilegalidades que podría haber cometido la empresa Lafarge respecto a las concesiones que tenía de perímetro y profundidad para realizar su actividad, antes de llevar al pleno la continuidad de la cantera.

Esta es la contestación que la Junta de Gobierno Local ha aprobado mandar a la Conselleria como respuesta a un informe que envió el instructor durante el período de suspensión del procedimiento de ocupación de monte público solicitado por Lafarge, ha informado el consistorio en un comunicado.

Según la concejala de Presidencia y Medio Ambiente, Teresa García, la Conselleria "debe trabajar de manera más ágil y resolver este tema en el mínimo tiempo posible, sin eludir las cuestiones legales que se plantean, para poder elevar un pronunciamiento plenario con plena viabilidad jurídica, para que en caso de que haya alguna discrepancia de planteamiento pueda llevarse al Consell y resolverse antes de que termine la concesión actual al final de 2017".

Ha explicado que el equipo de gobierno ya ha trasladado a Conselleria el compromiso de solicitarle a la Generalitat la mayor celeridad posible en resolver estas cuestiones previas para poder llevar al pleno la propuesta motivada de pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación de monte público.

La edil ha aclarado que la finalidad es que se tramite cuanto antes, pero para ello es necesario que la Conselleria traslade sus informes en los cauces correspondientes.

La Junta de Gobierno ha aprobado manifestar la oposición municipal a los términos del informe del 7 de febrero de 2017 del instructor autonómico hasta que no sean resueltas expresamente y clarificadas las cuestiones previas de legalidad planteadas por Sagunt en sus alegaciones y en los informes jurídicos y técnicos.

Para el gobierno local son necesarias las aclaraciones previas sobre legalidad que se plantean para elevar al pleno este expediente porque si no, "no es posible elevar al pleno municipal ningún tipo de propuesta sobre la conformidad o disconformidad con la ocupación del monte público solicitada por Lafarge".

"El ayuntamiento está trabajando para resolver las dudas de legalidad que hay planteadas al respecto del contenido de un expediente que tiene muchas probabilidades de ser judicializado", ha indicado García, quien ha incidido en que para poder pronunciarse favorablemente los cauces administrativos y jurídicos "deben estar claros".

Por tanto, ha afirmado que "hasta que no se resuelvan las dudas de legalidad, y sin los correspondientes informes jurídicos de secretaria general, no podemos llevar al Pleno los pliegos y el visto bueno, o no, del Ayuntamiento".

Con ello, el Ayuntamiento pretende que Conselleria aclare quién tiene la competencia en lo referente a las concesiones demaniales, ya que, según García, la autonomía "no puede mirar hacia otro lado respecto a las dudas que nosotros le estamos planteando".

Para la edil, o bien Conselleria contempla las posibles ilegalidades que hacen referencia a que Lafarge se ha saltado las concesiones de perímetro y profundidad o bien "faculta" al consistorio para "poder resolver esa problemática".

García ha recordado que "la voluntad del Ayuntamiento de que continúen dentro del perímetro actual, extrayendo hacia abajo, está clara, ya se adoptó por unanimidad un acuerdo político en ese sentido, pero ahora es necesario que ese acuerdo venga refrendado con las garantías jurídicas que correspondan".