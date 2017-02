Puente: La sentencia sobre plusvalías es "otra piedra" contra ayuntamientos

València, 17 feb (EFE).- El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto de plusvalías es "otra piedra en el camino del correcto funcionamiento de los ayuntamientos en este país".

Puente se ha manifestado así en València, tras conocer el fallo que obligará a reformar el impuesto local del Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos y que es una fuente de ingreso importante para los ayuntamientos.

"Hemos conocido la sentencia del Constitucional que pone un serio problema a los ayuntamiento en relación al impuesto conocido como plusvalía y que pone otra piedra en el camino del correcto funcionamiento de los ayuntamientos de este país", ha indicado.

El alcalde de Valladolid participa hoy en València junto a alcaldes y concejales de más de setenta municipios de España en la Jornada Municipalista organizada por el Ayuntamiento de Valencia para debatir sobre financiación local y aportar medidas para mejorarla.

Puente ha "aplaudido la iniciativa" y ha asegurado que los alcaldesa están "cansados de llorar", de "quejarse siempre de los mismos problemas, la falta de atención desde punto vista financiero a nuestros municipios".

"A nadie se le ocurre pensar un sistema de financiación autonómica que no sea antes hablado con las autonomías, pues hay un sistema de financiación local que no solo no es acordado con los municipios sino que le es impuesto en contra de su criterio", ha agregado.

A su juicio, este tipo de iniciativas son "necesarias" y ha apuntado que "cada vez está más clara la necesidad de movilización de los alcaldes de España para conseguir algo justo".

"Somos la administración que presta servicio más próximo a la ciudadanía, no se nos tiene en cuenta a la hora de establecer nuestra financiación y esto no puede prolongarse por más tiempo", ha afirmado.

Puente ha incidido en que ahora en España existe "un parlamento plural, sin una fuerza con una clara mayoría y es momento de poner fin al problema de la financiación local".

"Espero que con iniciativas con esta y con movilizaciones, que serán imprescindibles, sea posible poner fin a este problema", ha concluido.