Desestiman petición de ediles y asesores del PP-València de archivar la causa

València, 17 feb (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha desestimado la petición de archivo de la causa abierta por delito electoral y blanqueo de capitales formulada por algunos concejales, exconcejales, asesores y exaserores del PP de la ciudad de València investigados en la misma.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado de que esta petición se formuló tras conocerse que la Sala de lo Civil y lo Penal archivó el pasado día 10 la causa abierta al exconcejal de Valencia y diputado autonómico elegido en las listas del PP Miquel Domínguez por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Estos delitos, por el que están investigado (antes imputados) 49 concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP, además del partido, se investigan en el marco de una causa más amplia conocida como caso Imelsa, sobre el supuesto amaño de contratos desde diversas Administraciones Públicas controladas por el PP.

El auto desestima las peticiones de sobreseimiento provisional y parcial de los concejales María Jesus Puchalt, Vicente Igual y Cristóbal Grau, el exconcejal Francisco Lledó, los asesores Julio Valero, Luis Salóm y Andrés López y las exasesoras María Santiaga Martín y Vicenta Boquer.

El juez argumenta que la petición "sigue siendo prematura" y recuerda que ya en mayo de 2016 advirtió que "lo deseable es que la decisión sobre sobreseimiento o continuación del proceso se tome al fin de la instrucción".

"No hay razón para que esto no siga siendo así pese al auto del TSJ. Debemos reparar que la decisión de sobreseimiento allí tomada, se efectúa cuando la instructora considera que no hay otras diligencias que deba acordar" pero advierte de "la posibilidad de reapertura cuando la instrucción de este juzgado esté terminada".

El instructor interpreta "que la causa respecto del aforado Miquel Domínguez queda en suspenso en tanto que por éste instructor (y no en paralelo) se termine la investigación de la posible procedencia ilícita del dinero" y apunta que "así se va a hacer".

En sus argumentos para desestimar las peticiones, el juez también incide en que "la instrucción no está concluida" y aclara que la afirmación de que lo está es un "error de valoración", un "argumento sugestivo" porque lo que está instruido es "la mecánica del llamado pitufeo" pero el delito de blanqueo "es algo más".

"Lo que está en curso de investigación, en una pieza secreta", agrega, "son los hechos relativos precisamente a la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado o de la fuente de posibles recursos económicos, clandestinos, ilícitos de posible origen criminal de donde salieron esos 50.000 euros".

Insiste en que "no se están investigando 49 delitos de blanqueo de capitales sino un solo delito de blanqueo de 50.000 euros en el que a 49 personas (al margen de la responsabilidad penal corporativa del partido), se les puede atribuir racionalmente, de momento, indicios racionales de posible participación en su comisión".