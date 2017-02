Andrea Motis, la joven estrella del jazz español, da el salto internacional

Barcelona/Valencia, 17 feb (EFE).- Andrea Motis ya no es la niña prodigio que deslumbró con 13 años en la orquesta de su barrio, la Sant Andreu Jazz Band, sino una estrella del jazz catalán que, a sus 21 años, acaba de dar un paso adelante con el lanzamiento internacional de "Emotional Dance", un disco con tres temas propios.

Motis actuará en Valencia el próximo 11 de julio en los Jardines de Viveros junto a la canadiense Madeleine Peyroux, dentro de la programación de la Feria de Julio.

Joan Chamorro, el maestro que descubrió a Motis y con quien ha grabado seis discos, sigue a su lado es este nuevo álbum, pero ahora es Andrea quien lidera la banda y quien toma las decisiones, como la de incluir tres canciones en catalán en el álbum que hoy sale a la luz.

"Es un paso adelante -ha dicho la intérprete a Efe-, porque se va a hacer un lanzamiento internacional y las canciones van a llegar a países donde no me conocen".

Los primeros países donde se edita el disco son España, Francia, Alemania y Japón, pero luego vendrán muchos más, un salto al exterior que ha condicionado el contenido del disco, en el que Andrea ha querido hacer una "síntesis del trabajo de los últimos siete años, con versiones de canciones antiguas, que es lo que hacíamos al principio, y composiciones propias totalmente nuevas".

Por primera vez, Motis incluye tres temas creados por ella: dos en inglés y uno instrumental; todos dentro de la órbita del jazz, porque se siente una intérprete de género y no quiere dejar de serlo.

Uno de ellos, "If you give more than you can", habla de "esos momentos en los que tienes mucha responsabilidad, das mucho a la profesión y no tienes tiempo para ti mismo", algo que le ha pasado a menudo a esta chica, que en los últimos siete años ha grabado un disco anual y ha seguido estudiando.

Ser niña prodigio no es fácil, aunque Andrea Motis asegura que siempre se ha sentido muy apoyada y protegida por Juan Chamorro y el resto de los miembros del quinteto con el que ha trabajado en los últimos años.

"Al principio lo decidía todo Juan Chamorro, pero poco a poco me ha ido dando responsabilidad y yo he ido cogiendo las riendas. Los miembros del grupo siempre me han dicho que tenía que ir poniéndome al frente porque, al fin y al cabo, yo soy la cantante y la que da la cara", explica.

A pesar de su alma jazzística, la cantante y trompetista ha decidido versionar dos temas muy alejados de sus referentes habituales: "La Gavina", que popularizó Marina Rosell, y "Louisiana o els camps de cotó", de la banda de pop Els Amics de les Arts.

"Al ser un lanzamiento internacional, he querido aportar algo de mi tierra, porque cantar jazz en inglés ya lo hacen los estadounidenses y es su propia música, pero coger un tema tradicional catalán como 'La Gavina' y llevarlo al jazz es algo que podemos aportar nosotros", aclara.

Su interpretación de "Louisiana o els camps de cotó" también es muy personal, pero menos jazzística y más fiel al espíritu 'pop' del original, "lo que no quiere decir que vaya a evolucionar hacia ahí", señala la que algunos consideran como la Norah Jones catalana.

Precisamente los productores de Norah Jones, Jay Newland y Brian Bacchus, han trabajado con Andrea Motis en este disco, grabado en Nueva York y editado por Impulse! Records, la discográfica de obras históricas como "A Love Supreme", de John Coltrane, y algunos de los mejores discos de Charles Mingus, Pharoah Sanders, Archie Shepp y Quincy Jones.

La tercera canción en catalán del disco es "Matilda", puro jazz de la factoría Perico Sambeat, compositor y saxofonista muy admirado por Andrea Motis.

El resto de temas son "standars preciosos pero poco conocidos", como "He's funny that way", un clásico que se suele asociar a Billie Holiday, todo un referente de Motis, junto a Sarah Vaughan.

Referentes que ella lleva a su terreno, en una evolución que en los últimos tiempos la está llevando hacia "el jazz moderno y el funk", pero "en ningún caso hacia el pop o la canción de autor", aunque en el futuro prevé "combinar su banda habitual con colaboraciones con otros músicos, componer más temas propios y versionar algunos clásicos en castellano".