Algunas cuentas gastronómicas en redes juegan con la salud, según expertos

Gandia , 17 feb .- La cultura del "food porn" en las redes sociales, que define un modo de fotografiar especialmente la comida con alto contenido calórico, con mucha difusión y seguidores, "ha perdido su razón de ser", ya que algunas cuentas están jugando con la salud.

Así lo han puesto de manifiesto hoy la jefa de cocina y propietaria del restaurante La Salita (Valencia), Begoña Rodrigo, el informático David Monaguillo, responsable de una asesoría de comunicación gastronómica, y el cocinero y fotógrafo gastronómico Miquel Gilabert, que han hablado sobre la gastronomía en las redes sociales en el congreso internacional Comunica2.

Rodrigo ha señalado que uno de los problemas de las redes es que "no tienen filtros", las marcas están detrás de muchas de ellas, y considera que uno de los grandes "fraudes" de la cocina de hoy en día es "la demasiada pleitesía" a las personas influyentes en las redes, que recomiendan restaurantes porque no pagan.

Algunos cocineros preparan platos muy estéticos para vender la imagen en las redes que luego no sirven en el menú habitual, ha denunciado Rodrigo.

"Yo jamás me he rendido a sus pies", ha señalado Rodrigo en referencia a las personas influyentes, ya que considera que "alguien que no paga una cuenta no puede ser objetivo. Es fundamental pasar por caja".

Ha cuestionado también la moda de la "estética del plato", y defiende que "la estética tiene que estar al servicio del plato y no el plato al servicio de la estética" porque de lo contrario "es un fraude".

El asesor de comunicación gastronómica, David Monaguillo, ha recordado que el movimiento "Food porn nació como definición de una comida que podía ser un sustitutivo del sexo", y hoy todo se etiqueta bajo este término y "ha perdido su razón de ser".

"Vivimos en una sociedad que intenta encumbrar, en todo tipo de profesiones, a personas que nos están diciendo algo más, y lo que preocupa es el criterio, no solo que se haga publicidad sino que esa persona tenga una formación" adecuada, ha advertido.

El 'instagramer' y fotógrafo gastronómico Miquel Gilabert, que trabajó como cocinero en el restaurante de Quique Dacosta, ha indicado que los difusores de la gastronomía ('foodies' en su terminología en inglés) tienen el deber de divulgar "todo lo contrario a lo que nos venden las marcas" y primar la comida hecha en casa, saludable y con valores.

El congreso ha abordado también la "Ciencia y superchería en tiempos de Internet", de la mano del periodista y divulgador del pensamiento crítico Luis Alfonso Gámez, responsable de la sección "El archivo del misterio" en Órbita Laika (La 2).

El periodista ha defendido que "internet no nos hace idiotas" sino que hace falta un pensamiento "crítico y ser consciente de que lo inexplicable no existe, sino que hay cosas que no están explicadas hasta el momento".

Gámez, que desde 2010 firma una columna en español, "¡Paparruchas!", en la web del Comité para la Investigación Escéptica (CSI), ha manifestado que "se venden muchas mentiras" y hay que aprender a "cribar la basura" y acudir directamente a las fuentes oficiales o expertos que ofrece internet.

Por último, la directora de SembraMedia, Janine Warner, que ha disertado sobre las tendencias en nuevos emprendimientos digitales, ha ofrecido las claves para el éxito en estos nuevos negocios, que a su juicio pasan por la "diversificación", por ser "innovadores", y una combinación de "intereses, pasiones, habilidades, experiencia y oportunidades".