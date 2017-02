Ricky Martin recalará en mayo en Valencia y otras cinco ciudades españolas

Madrid, 16 feb (EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresará en mayo a los escenarios españoles con su gira "One world tour", con la que el año pasado recaló en Málaga, Madrid y Mérida y ahora le llevará a Valencia (el 19 de mayo en la Plaza de Toros), A Coruña, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Según un comunicado de su promotora, Martin actuará el sábado 13 de mayo en A Coruña; el domingo 14 en Bilbao; el martes 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona; el viernes 19 en la Plaza de Toros de Valencia; el sábado 20 en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el martes 23 en el madrileño WiZink Center (Palacio de los Deportes).

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves, 23 de febrero, a partir de las diez de la mañana.

El grupo invitado será la banda juvenil CNCO que presentará su álbum "Primera cita".

La gira de Ricky Martin, en la que presenta su álbum "A quien quiera escuchar", comenzó en 2015 en Nueva Zelanda y ha hecho paradas en México, EEUU, Canadá, América Latina y Europa.

En septiembre pasado el cantante lanzó su último sencillo, "Vente pa'ca", en colaboración con Maluma, que ha copado los primeros puestos de las listas en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Panamá y en una semana consiguió 14 millones de reproducciones.

Otros éxitos como "Come with me", "She bangs", "La mordidita", "Tal vez", "Livin' la vida loca", "Pégate", "Adiós", "La bomba", "Cup of life" o "Asignatura pendiente" son parte del repertorio de la gira.