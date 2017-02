Rain Forest propone crear un parque acuático junto al Bioparc de Valencia

Valencia, 16 feb (EFE).- La empresa Rain Forest ha propuesto al Ayuntamiento de Valencia la creación de un parque recreativo acuático en una de las parcelas situadas junto al Bioparc, una propuesta que ahora el consistorio procederá a estudiar para concretar los usos de la parcela.

Así lo ha anunciado el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, según un comunicado del consistorio, en el que ha explicado que dentro de la concesión del proyecto de Bioparc "entraban dos parcelas, que llevan años sin tener uso definido".

Asimismo, ha detallado que una de ellas contiene "unas alquerías protegidas que han de ser rehabilitadas", por lo que ha considerado que era "imprescindible que, cuanto antes, se concretaran los usos de dichas parcelas".

Ahora, la empresa concesionaria, Rain Forest, ha planteado habilitar en una de ellas, precisamente en la que se ubican las alquerías, "un uso aún por desarrollar, que estaría relacionado con el carácter de parque recreativo o parque acuático".

En este sentido, Sarriá ha explicado que desde la concejalía se va a analizar la compatibilidad de dicha propuesta con los parámetros urbanísticos de la zona, además de definir el uso de las alquerías y el proyecto en sí, ya que "aún se está en fase de propuesta inicial".

"No podemos tomar una decisión hasta no conocer con más detalle la absoluta compatibilidad con los parámetros urbanísticos", ha manifestado el concejal, que ha añadido que conocieron la propuesta "ayer", por lo que "lógicamente, aún no puede haber ninguna decisión".

Así, ha explicado que son parcelas "en las que la empresa tiene la capacidad de proponer usos", pero ha matizado que "los que hasta ahora se habían planteado no eran compatibles con la calificación de las parcelas".

A su juicio, lo que el Ayuntamiento tiene en estos momentos es "solo un boceto sin desarrollo", por lo que, ha concluido, cuando se conozca "con detalle" podrá haber "una respuesta por parte del equipo de gobierno".