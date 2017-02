El PP pide la dimisión del subsecretario de Sanidad por sus "mentiras"

Valencia, 16 feb (EFE).- El coordinador de Política Social del grupo parlamentario popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha anunciado hoy que llevarán a los tribunales al número de tres de la Conselleria de Sanidad "al menor indicio de delito" y ha pedido su dimisión por sus "mentiras continuadas".

Así lo ha manifestado Zaplana en un comunicado, en el que ha asegurado que, "si recopilada toda la información, hay el menor indicio de delito sobre su actuación" denunciarán a Ricardo Campos, aunque "también están las responsabilidades políticas que hay que afrontar y por las que debe dimitir".

El diputado popular se ha referido así al "número 3" de Sanidad, que no incluyó su consulta privada en su declaración de bienes como alto cargo, una clínica oftalmológica que, además, alquila a un grupo que trabaja para la Conselleria.

"Desde hace unos meses, la consellera Montón se ha convertido en el iceberg del barco del Titánic de este gobierno que se hunde y hace aguas por todos los lados", ha denunciado Zaplana, que ha detallado que "la número dos de su Conselleria tuvo que dimitir por un caso de enchufismo, también el comisionado en Alzira, y ahora el subsecretario de la Conselleria".

Ha criticado que "primero oculta información y luego miente claramente cuando intenta explicar lo que ha pasado ocultando información".

"Cuando quiere dar explicaciones hace aguas. Dice que fue un error, que no puso esa información porque no se transcribió pero que venía recogida en su declaración de la renta, cuando no podía estar porque la declaración de la renta presentada en 2015 era de 2014 y aún no había alquilado su clínica", ha añadido.

El portavoz popular ha considerado que Campos miente "porque ha construido una historia después de haber cometido la irregularidad", y ha criticado que declarara 4.900 euros una vez que rectificó su declaración de bienes, "cuando en un comunicado reconoce que cobra más de 1.500 al mes".

"En la declaración de bienes no tiene que recoger el rendimiento sino lo que ingresa por otros conceptos además de las nóminas", ha destacado el diputado del PP, que ha señalado que el subsecretario "miente en documento público".

A su juicio, "hay incompatibilidad manifiesta por parte del subsecretario para contratar la clínica con una empresa que trabaja para Sanidad y donde él está contratando directamente", ya que "él mismo reconoce en su comunicado que la empresa pertenece al mismo grupo".

"Sabía lo que hacía, dárselo a otra empresa del mismo grupo para evitar cometer incompatibilidad. Esto no es ni ético ni estético, lo que es, es una chapuza", ha defendido y ha agregado: "Muchas veces hemos oído pedir a Oltra y Puig responsabilidades políticas y ahora callan".

"Hay responsabilidades públicas de un señor que ha llamado tropa a los trabajadores de un departamento de Salud, que estaba presente cuando un compañero suyo dijo que se iba a crear una bolsa de trabajo para enchufar amigos y familiares y se calló, que reconoce que la gestión de Alzira es más económica que su departamento, un señor que es incapaz de gestionar la sanidad pública", ha concluido.