Luis César: "Espero un Elche con necesidad porque quiere ascender"

Lugo, 16 feb (EFE).- El entrenador del CD Lugo, Luis César Sampedro, ha afirmado este jueves en la víspera del partido contra el Elche en el Anxo Carro que espera un rival "con necesidad" porque su objetivo es el ascenso a LaLiga Santander y está en mitad de tabla.

"Creo que el Elche no va a venir aquí con cinco defensas, que vendrá a ganar porque quiere jugar la promoción de ascenso y está a siete puntos, así que espero un equipo con necesidad porque quiere ascender", comentó en rueda de prensa.

El técnico gallego recordó que no le sirve de referencia el 0-3 que le endosó al Elche en la primera vuelta del campeonato y afirmó que el preparador del equipo rival, Alberto Toril, no debe tener "una espina clavada" de aquel partido.

"No recuerdo ni la alineación del Elche ni la de Lugo ese día porque lo que me preocupa es lo reciente. El Elche en el mercado de invierno cambió varios elementos y aquello era la jornada 4 de la primera vuelta, así que no tiene que ver con la jornada 4 de la segunda vuelta", opinó.

El equipo alicantino cumple, según explicó el preparador del Lugo, una de las reglas no escritas del fútbol en lo que se refiere al balance de goles a favor y en contra.

"En esto del fútbol siempre es lo mismo: si marcas mucho y encajas poco, estás arriba; si marcas mucho y encajas mucho, estás en el medio; y si marcas poco y encajas mucho, estás abajo. Ellos marcan mucho y encajan mucho, así que están en el medio", comentó.

Respecto a su equipo, Luis César indicó que "no progresa quien no se equivoca" y aseguró que el CD Lugo va "mejorando", al tiempo que restó trascendencia al hecho de que ante el Sevilla Atlético se le escapara la victoria en los últimos minutos (1-1).

"Hay que dejar atrás lo que no suma. Simplemente hay que aprender, tener cero obsesiones con esas cosas y seguir sumando", comentó.

El entrenador gallego reconoció que está "contento" con el rendimiento y la trayectoria del equipo pero advirtió de que todavía es "una obra incompleta".