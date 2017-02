Educación: El modelo plurilingüe será progresivo y "sin imponer nada a nadie"

Castellón, 16 feb (EFE).- El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha querido transmitir hoy un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa sobre el decreto de plulingüismo y ha asegurado que se aplicará "de manera progresiva" y "sin imponer nada a nadie".

Marzà ha hecho estas declaraciones en Castellón, durante la presentación de los actos con motivo del centenario del descubrimiento de las pinturas rupestres de la Valltorta.

El conseller ha aseverado que la implantación del nuevo modelo lingüístico irá ligada a un proceso de acompañamiento y de formación del profesorado, "que podrá irse al extranjero a formarse en inglés y lo pagará la Generalitat".

"Hemos decidido acompañar al profesorado y no hacer castillos en el aire; con la anterior Administración decían que íbamos a estudiar hasta chino y no ponían a nadie a formar y a acompañar. Nosotros no somos así. Hemos venido a cambiar las cosas desde una perspectiva realista y ambiciosa", ha indicado.

Para Marzá, el modelo es una apuesta "para que de verdad nuestros alumnos puedan dominar el inglés, el valenciano y el castellano de forma efectiva. Esto es el decreto de plurilingüismo que empezamos, y eso pasa por formar al profesorado", ha incidido.

El programa se aplicará "de manera progresiva, con toda la tranquilidad del mundo, no es algo de hoy para mañana ni imponiendo nada a nadie".

Ha recordado que es en los consejos escolares, con la participación del representante de las familias, "donde se decide en qué nivel se quiere estar".

"Creemos que se ha de optar por los niveles más avanzados, que son los mejores para dominar las tres lenguas. Quien opte por estos niveles tendrá más oportunidades de acceder a mayor formación y acompañamiento a docentes", ha dicho.

En este sentido, ha instado a la comunidad educativa a que opte por los niveles más avanzados "porque son los que nos situarán más adelante en el aprendizaje y los que aportarán mayores beneficios".