Carme Portaceli dirige la interpretación de Ariadna Gil como Jane Eyre

Barcelona, 16 feb (EFE).- Ariadna Gil interpreta a la heroína romántica Jane Eyre en la adaptación teatral de la novela de Charlotte Brontë, que a partir del día 23 de febrero se representará en el Lliure de Gràcia, una obra que, según ha dicho la directora, la valenciana Carme Portaceli, representa "un canto a la lucha por la libertad".

Portaceli, que junto a Ariadna Gil cuenta con Abel Folk para el papel del atormentado Mr. Rochester, ha explicado hoy en la presentación de la obra que "lo más fantástico del personaje de Jane Eyre y de esta novela es que, desde su nacimiento, tienen un instinto de superación impresionante".

Sobre el tono del montaje, con el que el teatro barcelonés celebra el 200 aniversario del nacimiento de la escritora inglesa, Portaceli ha asegurado: "No potencio el drama, porque no me interesa: pasa lo que pasa. Ella lucha, pero no hay un tono dramático".

Al respecto, Ariadna Gil ha puntualizado que "Jane Eyre tiene mucha ironía, sobre todo teniendo en cuenta que ella habla desde el final de la historia".

La actriz catalana ha indicado que con la lectura de la novela de Brontë, enmarcada en la época victoriana y publicada bajo seudónimo en 1847, descubrió "un mundo y una época y el impulso y la fuerza del personaje".

No obstante, el montaje, que permanecerá en el Teatre Lliure de Gràcia hasta el 26 de marzo, no sitúa la trama en una época determinada, pues "no se ha trasladado la acción a la actualidad, pero tampoco se ha hecho una obra de época; se busca simplemente trasmitir las emociones", ha precisado Portaceli.

Cuando leía la novela para preparar el montaje, Ariadna Gil percibió que "la naturaleza es un personaje más", y ahí estribaba la dificultad en la adaptación teatral. "En cine es mucho más fácil de enseñar, pero en teatro se consigue, como en este caso, con unas proyecciones", ha advertido Gil.

La actriz catalana ha revelado que "Jane Eyre" es seguramente "una de las cosas más buenas que me ha pasado últimamente, porque ha ido creciendo en los ensayos con Carme Portaceli, con el reparto, con los músicos". Y además: "Ha sido un trabajo en el que, con la inteligencia de Portaceli, no hemos sufrido, porque es una directora que no te lo dice todo de golpe, sino que lo va dosificando".

De acuerdo con estas palabras, Abel Folk admite que "es verdad que hemos disfrutado" y ha subrayado que "una de las cosas extraordinarias es el regalo que significa descubrir cosas nuevas y aquí estoy flipando con el trabajo que está desarrollando Ariadna y con el de Carme".

Folk ha calificado su personaje como "un sufridor que encuentra un estallido de lucha por la libertad individual y de lucha por la justicia".

En aquella época, como también hoy, ha añadido Abel Folk, "encontrar una Jane Eyre, una persona tan íntegra, también nos sorprendería".

Cuando la huérfana Jane Eyre es enviada a un internado para niñas pobres, para quitársela de encima, Eyre percibe, según Portaceli, "su incapacidad de dejarse maltratar en ninguna de las vertientes que el maltrato pueda disfrazarse".

Conversando con su compañera Helen sobre la rigidez de la enseñanza en el internado, Jane Eyre dice, en un momento dado: "No sería capaz de soportar esta humillación, yo no lo perdonaría. Si todos obedeciéramos y fuéramos amables con los que son crueles e injustos, ellos no nos tendrían nunca miedo y serían cada vez más malos".

Para la directora, "'Jane Eyre' es una puerta a través de la cual Brontë nos enseña su visión del mundo" y, de este modo, a través de la protagonista opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial mención al papel de la mujer en el mundo. "Ella no deja nunca que nadie olvide que, por ser pobre o mujer, no se es un ser inferior", apunta Portaceli.

"Jane Eyre", continúa Portaceli, es "una obra romántica en la que la lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista en un mundo en el que las mujeres no la podían conseguir".

El espectador descubre también una historia de amor que sólo se hace realidad cuando "los dos protagonistas hablan de igual a igual, cuando el amor ya no es una cárcel, sino un acto de libertad".

La música original del montaje es obra de Clara Peya, quien interpreta la banda sonora de "Jane Eyre" en directo, junto con la pianista Laia Vallès y la violonchelista Alba Haro.