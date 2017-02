El regreso sin prisas de Lori Meyers: "Esto es arte, no producir donuts"

Madrid, 15 feb (EFE).- "Esto es arte, no producir donuts", defienden los integrantes de Lori Meyers, una de las bandas puntales del pop-rock alternativo nacional y que actuará en el Low Festival de Benidorm'17, al preguntarles por los cuatro años transcurridos entre "Impronta" (2013) y "En la espiral", su último disco, que llega con cambios en el sonido.

"Somos muy obsesivos y no habríamos sacado algo de lo que no estuviéramos convencidos. ¿Un álbum rápido y mal? Eso no es Lori Meyers. Si se hubiera tardado 10 años, se hace", justifica Noni López, voz y guitarra del grupo granadino, en una charla con Efe celebrada hoy.

La razón es su sexto disco de estudio, que se publica este viernes como una licencia de Universal Music, tras haber acabado contrato con esta multinacional a la que permanecían vinculados desde la reedición de su segundo álbum, "Hostal Pimodán" (2006).

A trabajar sin la presión de un sello externo achacan también la calma con la que se tomaron la preparación de "En la espiral", así como al empobrecimiento que, denuncian, ha causado el IVA en el circuito de salas, que les ha confinado a exprimir al máximo las temporadas de festivales entre discos.

Pensando en sacar lo mejor de sí mismos, sin tanto apoyo de la tecnología, entraron al estudio sin maquetas, provistos solo de las "notas de voz" grabadas en sus móviles durante ensayos en los que experimentaron sin agobios. Si no salía nada de un acorde, no pasaba nada.

"Es un sexto disco y la producción da menos vértigo que en el primero o cuando hicimos 'Cuando el destino nos alcance'", aseguran, en recuerdo de uno de sus discos más controvertidos, cuando los sintetizadores y programaciones cobraron gran protagonismo de la mano de Sebastian Krys.

Esta vez no está a los controles el productor residente en Los Angeles, sino ellos y, como coproductor, Ricky Falkner, "alguien con el oído limpio, que es amigo y no dice nada por ego".

"Es una evolución porque hemos aprendido de todos los productores y técnicos con los que hemos trabajado previamente como para poder volar solos", destacan.

El resultado es un sonido que suena inédito en Lori Meyers desde el primer corte, "Vértigo I", en el que, un poco en la línea de producciones actuales como las de Bon Iver, la solemnidad eclesiástica y frialdad de los teclados se abre para dejar paso a un mensaje más emotivo.

"Canciones muy largas y cambiantes, atmosféricas", casi progresivas, siguiendo la tradición de uno de sus grupos de referencia, Triana, "los Pink Floyd españoles", dan paso a otros "recovecos" en los que se detectan influencias de la ELO o Alan Parson Project.

De todos modos, sea por "el vértigo de las huellas", como dice una de sus nuevas canciones, o "porque la cabra tira al monte", en el nuevo álbum no faltan cortes como "Cuando brille el sol", ADN de Lori Meyers, gestado a partir de "grupos de los 60 con estribillos y armonías vocales y elementos de los años 80".

"Buscar el equilibrio en un disco está bien", valoran, tras asegurar a continuación que le prestan una atención relativa a las críticas, porque "cuando se hace algo inmediato, se dice que eres 'mainstream'; pero, si se hace algo maduro, objetan que eres aburrido".

El disco destaca también por sus mensajes, entre los que se repite continuamente la llamada a una movilización social para recuperar el control de nuestros destinos y decisiones.

"Nos hemos metido en una vorágine en la que parece que todo lo manejan los 'lobbies' y en la que intentan hacernos cada vez más piedras. Hay que recuperar el equilibrio personal y fiarnos de la gente que quiere hacer el bien", dicen, una "espiral" a la que alude el título.

Bajo la premisa de que "el equilibrio empieza por la naturaleza", su álbum se compone de letras que, pese a la oscuridad inicial, siempre arrojan "un halo de luz final" por el cambio.

Lori Meyers ya tienen una intensa agenda de conciertos, empezando por tres conciertos de presentación el 16 de marzo en La Industrial Copera en su tierra, el 23 de marzo en La Riviera de Madrid y el 1 de abril en la sala Apolo de Barcelona.

Ya en época de festivales, está confirmada su participación en el Mallorca Live Festival entre el 12 y 13 de mayo, en el madrileño Tomavistas solo una semana después, en el Low de Benidorm (Alicante) a finales de julio y en el 20 aniversario del Sonorama de Aranda de Duero (Burgos) en pleno agosto.