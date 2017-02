Margallo considera que el PP es "un oasis de estabilidad" tras su congreso

Valencia, 15 feb (EFE).- El exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha considerado hoy que el Partido Popular es "un oasis de estabilidad" tras el congreso de la formación celebrado el pasado fin de semana, y ha afirmado que ello supone "una buena noticia para España".

Margallo ha realizado estas declaraciones a los medios antes de impartir su conferencia "Europa: 25 años después de Maastricht" en el Ateneo Mercantil de Valencia, en un acto organizado por la Universidad Europea de Valencia al que ha asistido la presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig.

"El Partido Popular ha celebrado un congreso extraordinariamente pacifico donde se ha confirmado el liderazgo de Mariano Rajoy, lo que implica que, dentro de lo que está pasando en este país, somos un oasis de estabilidad", ha afirmado el exministro.

Margallo ha manifestado su esperanza de que "dentro de muy poco", el PSOE pueda "dar también buenas noticias en este sentido".

"España avanza cuando tiene dos grandes partidos en el centro político que pueden alternarse, pueden pactar las grandes cuestiones y pueden hacer avanzar el país", ha destacado el extitular de Exteriores.

Preguntado sobre si considera que en el congreso de la formación ha existido un "cordón sanitario" en torno al PP valenciano motivado por los casos de corrupción, ha recordado que la coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, "está en el Comité Ejecutivo".

"No me parece que eso haya ocurrido, no me parece que eso sea una noticia en ningún sentido", ha añadido.

En cuanto a la nueva composición del Comité Ejecutivo Nacional, ha manifestado que le parece "bien" puesto que, a su juicio, "un partido tiene que renovarse periódicamente para hacer frente a los nuevos desafíos", y ha destacado que "dar paso a nueva gente siempre está bien".

A preguntas de los periodistas sobre la sentencia de la exconsellera de Turismo del PP y expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa Martínez, ha incidido en "lo que el PP ha dicho siempre como partido".

"Acatamos el estado de derecho, lo que digan los jueces bien hecho está", ha subrayado Margallo, que ha dicho opinar "muy poco" en temas jurídicos pese a ser abogado.

"Soy abogado y sé que el Estado actúa siempre que hay una actuación irregular, y, siempre que se haga con un juez independiente y un procedimiento reglado, lo que hay que hacer es acatar la sentencia y ya está", ha afirmado.

En cuanto al tema de su conferencia, ha destacado los populismos como uno de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, y ha añadido que "son de izquierdas y de derechas, pero todos coinciden en una cosa, que es negar el orden establecido".

Según el exminisitro, la Unión Europea "está en un momento de una incertidumbre cierta, y está amenazada no solo por movimientos de izquierda sino también por movimientos de derecha".

"En este momento vamos a tener elecciones en Holanda dentro de muy poco, donde hay un partido xenófobo de derechas, en Francia también, con un partido de derechas extraordinariamente fuerte, y en Italia, donde los partidos protagonistas son la Liga Norte, de extrema derecha, y Cinco Estrellas, que es de extrema izquierda", ha detallado.

El exdirigente popular ha considerado que "cuando hay crisis, miedo a perder el trabajo, el salario o la identidad cultural, se producen siempre fenómenos excéntricos, en cuanto a que no están en la centralidad del espectro electoral", y ha concluido que la Unión Europea se encuentra en un momento "muy muy complicado".