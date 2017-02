Empresarios y jóvenes con síndrome de Down recurren al diálogo para inserción

Castellón, 15 feb (EFE).- Representantes políticos y de más de una veintena de empresas de la provincia de Castellón han participado junto a jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual en una jornada para concienciar sobre los beneficios de la inserción laboral de este colectivo y reforzar sus oportunidades.

Según datos de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, "a pesar de contar con la formación adecuada y ser trabajadores constantes, metódicos y organizados, sólo el 5 % de las personas con wíndrome de Down ha podido mostrar su valía" en el terreno profesional.

La presidenta de la fundación, Rosa Prades, ha asegurado a EFE que la interacción con empresarios ha permitido derribar prejuicios y avanzar en materia de empleabilidad, pero reconoce que "sigue viéndose como anécdota que una empresa tenga en su plantilla a personas con discapacidad; y el reto es que esto se normalice".

En la sesión, promovida por la Fundación Síndrome de Down de Castellón, se ha dado a conocer la iniciativa "EnREDa2", incluida en el proyecto "Yo me prep@ro" que ahonda en la formación en nuevas tecnologías de jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

El proyecto busca poner en contacto a empresarios de la zona y jóvenes con síndrome de Down para que dialoguen e intercambien opiniones sobre los beneficios que tiene, para empleador y empleado, la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Beneficios que constata a EFE Ariadna Carreño, responsable de Recursos Humanos de Carrefour en la provincia Castellón.

En sus tres superficies comerciales de Castellón, Vila-real y Vinaròs trabajan 12 personas con discapacidad intelectual, tanto en línea de cajas como en labores de reposición, entre otras.

"No dividimos las tareas en función de sus capacidades, sino en función del puesto a desempeñar", explica.

Destaca el aprendizaje mutuo que se da entre todos los integrantes de la plantilla; y de los trabajadores con discapacidad intelectual, ratifica: "Es un personal que siente los colores, que se implica al máximo. Acaban siendo un punto importante de la sección. Se centran en una tarea de tal manera que hasta que no está hecha, finalizada al cien por cien y con la calidad que merece, no la dan por terminada".

En 2016 recibieron formación prelaboral en nuevas tecnologías 16 usuarios de la fundación castellonense.

También por este proceso formativo ha pasado Bat-seba Aranda -"es un nombre bíblico, el de la madre del rey Salomón", se apresura a aclarar en una conversación con EFE-, una joven de 25 años y usuaria de la Fundación.

Tras un periodo formativo y de prácticas que le ha llevado por varias empresas de la provincia, actualmente trabaja en Makro Castellón, donde se encarga de difundir las ofertas y promociones de la firma, y también de revisar la calidad de los productos. Satisfecha con su empleo actual y con sus compañeros, porque es "una más", cuentan con ella y "eso es lo importante".

Bat-seba es una de las 25 usuarias de la fundación laboralmente en activo y que representa al 5 % de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual con empleo en la provincia.