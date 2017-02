Pelegrín admite que el Elche afronta con respeto la visita al Lugo

Elche , 14 feb .- Sergio Pelegrín, defensa del Elche, reconoció que su equipo afronta con respeto la visita del próximo viernes al Lugo, rival que goleó al conjunto ilicitano en el Martínez Valero (0-3) en la primera vuelta.

"Esta temporada hemos hecho pocos partidos malos y quizás el del Lugo es el que nos dejó peor sabor de boca. Nos pasaron por encima en todos los aspectos y afrontamos el partido con ilusión pero también con el respeto que se ganaron en la primera vuelta", explicó el jugador catalán.

Pelegrín aseguró que Elche y Lugo son ahora "equipos distintos" y confió en que "no vuelva a suceder" un partido tan desequilibrado. "Ellos se sintieron muy cómodos y nosotros no disfrutamos", añadió el defensa, quien espera que el Elche haya aprendido de los errores para que pueda "competir".

El jugador, que se perdió el partido de la pasada jornada por sanción, admitió que como defensor le preocupan los continuos errores que comete su equipo en la retaguardia y que finalmente les cuestan puntos.

"No podemos ignorar que se cometen errores individuales que nos están costando muchos puntos", dijo el jugador, quien justificó las rotaciones realizadas por el entrenador, Alberto Toril, para buscar un equilibrio defensivo.

"Toma esa decisión porque quiere lo mejor para el grupo. Recibimos muchos goles y no es agradable para la línea defensiva", comentó Pelegrín, quien afirmó que se considera el mismo futbolista que la pasada temporada estaba en el Alavés donde encajaban muy pocos.

El Elche está distanciado en siete puntos de la zona de promoción, distancia que podría ampliarse en el caso de que el equipo no logre puntuar en Lugo. Sin embargo, Pelegrín no quiere pensar en nada que no sea "ganar en Lugo".

"No me planteo decir adiós a la promoción o llegar a los cincuenta puntos. Solo ganar y ya está", indicó el jugador, quien advirtió de que en Lugo el Elche deberá competir "al cien por cien los duelos individuales y los balones divididos" si quiere tener opciones de lograr la victoria.

Por último, el defensor del Elche también se refirió a su expulsión ante el Tenerife por roja directa, en una acción que reconoció que no es "muy habitual" en su carrera.

"Fue una entrada que pareció más aparatosa de lo que fue. Me equivoqué, pido perdón y me alegro de no haber hecho daño al rival", concluyó.