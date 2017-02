El Lugo reprocha al Villarreal las "formas" con la salida de Pedraza

Lugo, 14 feb (EFE).- El Lugo ha reprochado al Villarreal "las formas" que tuvo cuando ejecutó la opción de repescar a Alfonso Pedraza en las últimas horas del mercado invernal para cedérselo con opción de compra al Leeds United, y ha criticado la falta de "comunicación" por parte de la entidad castellonense.

El presidente del equipo gallego, Tino Saqués, reconoció en un desayuno informativo que lo que hizo el Villarreal no cayó "de buen grado" en el club que dirige porque se produjo "72 horas antes del cierre del mercado".

"Entendemos que una negociación de ese calado con un club inglés llevaría siete o diez días fraguándose seguramente y habría que comunicárselo al Lugo para poder fichar un sustituto si lo entendiéramos necesario", cuestionó el mandatario de la entidad rojiblanca.

Saqués insistió en que "cuando dos partes llegan a un compromiso para la cesión de un futbolista, tienen que comunicarse".

"Lo que no puede ser es que tres días antes se nos diga: señores, este chico se va al Leeds. Lógicamente hay una cláusula de salida, pagándola el CD Lugo no tiene nada que decir, pero las formas no son esas", reprochó.

Además, reveló que el jugador "estuvo a punto de irse al Sporting de Gijón" en el mercado invernal, pero "gracias a la relación" entre los dos clubes, el conjunto asturiano descartó el fichaje.

La salida de Pedraza al Leeds supuso un ingreso de 300.000 euros para el Lugo, que desde la llegada de Tino Saqués a la presidencia en 2015 ha ingresado 800.000 euros en concepto de traspaso de futbolistas, ya que el pasado verano percibió 500.000 euros por la venta del lateral Álvaro Lemos al Celta de Vigo.

En este sentido, recordó que antes de que él se hiciera con la mayor parte de las acciones del Lugo, el club solo había traspasado a Óscar Díaz al Almería por 30.000 euros.

Saqués admitió que ha recibido ofertas por sus acciones, aunque "no en firme" porque tampoco está "en disposición de escucharlas".