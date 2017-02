Compromís afirma que podría haber una candidatura distinta al PP para el CJC

Valencia, 14 feb (EFE).- El portavoz de Compromís en les Corts, Fran Ferri, ha considerado hoy que la solución para intentar desbloquear la elección de tres miembros del Consell Jurídic Consultiu podría ser que se presentara una candidatura distinta a la del PP, que además fuera mujer y se garantizara así la paridad.

Les Corts deben elegir tres miembros del CJC, cuya aprobación necesita el apoyo de tres quintos del pleno, para los que el PP ha propuesto al abogado Enrique Fliquete (quien ya es consejero), Ciudadanos al magistrado José María Tomás y Tío, y Podemos al profesor de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau.

Ferri ha acusado a la portavoz del PP, Isabel Bonig, de no querer consensuar y de dedicarse a "mentir" y a "intentar intoxicar", porque dos de los consejeros del CJC que hay que renovar ahora fueron nombrados por el PP, y por tanto este partido no quiere que se llegue a un acuerdo.

Ha añadido que, dado que el PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos tienen los votos suficientes, sin el PP, para nombrar a los consejeros, la solución sería que, aparte de los nombres propuestos por Cs y Podemos, se planteara el de una mujer, para garantizar la paridad del CJC en su conjunto, donde el Consell nombró en octubre a dos mujeres y un hombre.

"Para nosotros, ese sería el punto de desbloqueo", ha asegurado Ferri, quien lo ha justificado en que el PP no quiere "entrar en el diálogo con resto de grupos" y "ellos mismos se están aislando", y ha alertado de que su grupo no va a votar a personas "impuestas" por otro grupo, y menos si la candidatura no es paritaria.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha insistido en que nadie le ha llamado para hablar de la renovación del CJC, por lo que empieza "a malpensar", aunque no cree que tengan "un problema con una mujer" ni que le tengan "miedo".

"Yo he mantenido siempre la misma postura", ha afirmado Bonig, quien ha indicado que ella votará a su candidato y no tiene por qué votar al de Podemos, y ha considerado que está "muy bien" dialogar y querer hacerlo "todo por consenso", pero al final gobernar es "decidir y ejecutar", por lo que ha instado al PSPV a actuar y no dejarlo en manos de "aficionados".

El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, ha lamentado que en el PP sigan "anclados en la trinchera" de la que no se mueven, y ha afirmado que no es "normal" que una institución estatutaria esté "en precario", y que deja "mucho que desear" el comportamiento de "ciertos grupos parlamentarios".

"A mí no me parece normal que nosotros tengamos que votar al candidato por ejemplo del PP cuando el PP no quiere votar otros candidatos", ha afirmado Marí, quien ha indicado que no le gustan los nombres propuestos por Podemos y por el PP, pero "hay que intentar llegar a un acuerdo".

La diputada socialista Ana Barceló ha acusado de "irrespetuosa" a Bonig, ya que todos los portavoces de todos los grupos "son válidos", y le ha instado a replantearse su posicionamiento "tan errático de que solamente votará a su candidato" al CJC.

Barceló ha defendido que el PSPV ha hecho "lo necesario" para llevar a "buen puerto" esta negociación, y ha coincidido con Ferri en cuestionar las palabras de Bonig sobre el supuesto machismo de otros grupos hacia ella, cuando en el pasado pleno la portavoz popular llamó "mujer florero" a una diputada socialista.

"Eso es machismo y eso es maltratar a las mujeres", ha aseverado Ferri, quien ha considerado que "los problemas con las mujeres los tiene el PP".