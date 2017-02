Puig pide que los partidos piensen más en el interés general y menos en ellos

Valencia, 13 feb (EFE).- El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha hecho hoy un llamamiento a los diferentes partidos políticos, incluido el suyo, a que "piensen siempre en el interés general" y en "lo que es mejor para los ciudadanos, y piensen menos en sus propias organizaciones".

Puig se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en el Palau de la Generalitat, donde tras presentar unas ayudas para reformas del interior de viviendas se le ha pedido una valoración sobre los congresos que el PP y Podemos han celebrado el pasado fin de semana.

"No me gusta hablar aquí de mi partido, y menos aún de los otros partidos", ha recordado Puig, quien ha añadido que cree "sinceramente que cada partido tiene su posición en cuanto a las ideas y en cuanto a su organización" y está lejos de él el querer "entrometerse" en los otros partidos.

"Lo que yo sí que quiero es que estos partidos, como el mío y como todos, piensen siempre en el interés general, piensen en lo que es mejor para los ciudadanos, y piensen menos en sus propias organizaciones", ha manifestado.

Preguntado entonces sobre la presidenta andaluza, Susana Díaz, el dirigente socialista ha afirmado que ahora que ya han acabado los congresos de Podemos, del PP y de Ciudadanos habrá "tiempo" para hablar "de lo otro".

"Sinceramente, ni me ocupa ni me preocupa en estos momentos excesivamente esta cuestión. Me preocupan sí las ideas, pero de eso hablaremos también en otro ámbito esta semana", ha finalizado Puig.