Javi Flores: "El vestuario va a estar a muerte con Tevenet hasta el final"

Alicante, 13 feb (EFE).- El futbolista del Hércules, Javi Flores, ha asegurado que la plantilla del conjunto alicantino "va a estar a muerte" con el técnico Luis García Tevenet "hasta el final", después de que la continuidad del entrenador se hubiera puesto en entredicho tras las dos derrotas anteriores en Liga.

"Desde el primer día estamos a muerte con el entrenador. Dentro del vestuario no hay ninguna duda y él tampoco la tiene de que vamos a estar con él hasta el final", ha comentado.

Tevenet expresó tras la victoria de este domingo ante el Eldense que se había sentido respaldado por los futbolistas sobre el terreno de juego y Javi Flores ha expresado su opinión de que el entrenador no es el culpable de los males del Hércules.

"Las dudas (sobre el entrenador) se generan tras la derrota contra el Mestalla, un partido en el que la ansiedad por marcar nos llevó a no tener tranquilidad para definir. Él (Tevenet) no pude salir a meter los goles, no puede hacer nada", ha defendido.

En esta línea, Javi Flores se ha congratulado por la victoria de este domingo frente al Eldense, pese a que el equipo no jugó al nivel de otros encuentros.

"Era un partido en el que había que conseguir los tres puntos, independientemente de cómo fuese", ha comentado el mediapunta, que ha admitido que el equipo afrontó un partido "con mucha tensión".

"Los resultados dan confianza y muchas veces da igual cómo se gane. Estamos en un momento de la temporada en el que hay que estar enganchado arriba como sea y ahora mismo lo que menos se mira es cómo se juega", ha sentenciado.