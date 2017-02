La facturación Porcelanosa en 2016 alcanzó los 845 millones, un 7 % más

Castellón, 13 feb (EFE).- La facturación de Porcelanosa en 2016 ascendió a 845 millones de euros, un 7 % más que el año anterior, según han anunciado hoy la consejera delegada de la empresa, María José Soriano, durante la presentación en Vila-real de la Muestra Internacional de Arquitectura Global & Diseño Interior.

Para el año 2017, Porcelanosa tiene previsto realizar inversiones por valor de 50 millones de euros, de ellos 30 millones en nuevas instalaciones industriales y los 20 millones restantes en aumentar la distribución.

Según María José Soriano, para 2017 la empresa se ha fijado un crecimiento del 5 %, aunque en el mes de enero se ha registrado un incremento excepcional de ventas en España del 16 por ciento que, según ha dicho, va a ser muy difícil mantener.

El mercado español representa un 20 % de la facturación total de esta empresa, que tiene alrededor de 8.000 trabajadores: cinco mil en diferentes países de todo el mundo y 3.000 en España (de ellos, 2.400 en la Comunitat Valenciana).

La consejera delegada de Porcelonosa ha indicado que en 2016 se han abierto nuevos mercados en Ghana, Omán y Etiopía, al tiempo que se ha consolidado el crecimiento en países donde ya estaban establecidos como en Francia (con nueva tienda en Saint Etienne), Italia (Pecara y Treviso) y Argelia (Orán).

En 2017 están previstas nuevas aperturas en Francia (Aviñón y Arcachon), Myanmar (antigua Birmania) y Estados Unidos (San Diego), país este último en donde se espera alcanzar las 29 tiendas propias al final del año.

Ha subrayado también que, después de años con crecimientos negativos, el mercado español ha vuelto a recuperarse en 2016, con incremento superiores al 20 % en algunas zonas, como Madrid, Barcelona y la Costa del Sol.

Soriano ha comentado que la elección del Donal Trump como nuevo presidente de Estados unidos y el Brexit en el Reino Unido no han supuesto una bajada de ventas en estos dos países: "No llamemos a la malaventura, no esperamos grandes sorpresas, y si las hay, que sean positivas", ha resaltado.

Ha afirmado también que el impacto de Porcelanosa en la economía de la Comunitat Valenciana, a través de sus 2.000 proveedores, se estima en unos 420 millones de euros.