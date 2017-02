Compromís ve indignante el comportamiento del Gobierno con el Corredor

Valencia, 13 feb (EFE).- La diputada de Compromís en Les Corts Valecianes Belén Bachero ha calificado hoy de "indignante y desleal" el comportamiento que está teniendo el Gobierno central con infraestructuras estratégicas pendientes en la Comunitat Valenciana, como el Corredor Mediterráneo.

Bachero ha solicitado la comparecencia del Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, para que explique el posicionamiento del Consell respecto a que fondos destinados al Corredor Mediterráneo hayan terminado invertidos en Madrid.

La parlamentaria también quiere saber "qué medidas piensa tomar el Ejecutivo valenciano para exigir al Ministerio de Fomento que invierta esos fondos en nuestras infraestructuras", han informado fuentes del grupo en un comunicado.

Para Bachero, "es indignante el comportamiento desleal" que el Gobierno está teniendo con infraestructuras estratégicas pendientes, entre las que destaca el Corredor Mediterráneo, al que, según ha dicho, "se consignan partidas presupuestarias que terminan sufragando intervenciones que nada tienen que ver con el Mediterráneo".

"Estamos hartos de que desde el Gobierno central se nos desprecie continuamente. Nuestro territorio no puede seguir sufriendo un aislamiento en materia de infraestructuras como el actual. Es inaceptable que no tengamos todavía una salida ferroviaria competitiva hacia Europa y no podemos aceptar más incumplimientos", ha manifestado.

La diputada de Compromís ha asegurado que la Comunitat "ha sufrido históricamente una sistemática falta de inversión por parte del Estado y esto ha provocado un embudo en todas nuestras conexiones hacia Europa, tanto ferroviarias como viarias y portuarias".

Bachero ha señalado que el Corredor Mediterráneo "es la solución a esa problemática, y lo sabe el gobierno español desde hace décadas porque así lo han reflejado todos los estudios europeos sobre prioridades en infraestructuras ferroviarias, pero de una manera más que negligente no se está invirtiendo el dinero público con racionalidad".