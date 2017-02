La Audiencia mantiene el procesamiento de Schmidt y espera un nuevo informe

Valencia, 13 feb (EFE).- La Audiencia de Valencia ha dictado dos autos sobre el caso del Palau de Les Artes, en uno de los cuales mantiene el procesamiento de la exintendente Helga Schmidt, y en el otro, acepta que se amplíe un informe pericial sobre las pruebas encontradas en relación a los investigados.

En un auto del 2 de febrero de 2017, la sección cuarta de la Audiencia Provincial desestima un recurso de apelación presentado por la defensa de Helga Schmidt contra el auto del 30 de noviembre de 2016, que procesaba a la exintendente del Palau de Les Arts.

En el auto de procedimiento abreviado recurrido, que ponía fin a la instrucción y dejaba el caso preparado para el juicio, se daba traslado al ministerio fiscal y a las partes acusadoras para que solicitaran la apertura del juicio oral, formulando un escrito de acusación, o pidieran el sobreseimiento del caso.

El auto del 2 de febrero desestima los motivos alegados por la defensa en el recurso, en los que cuestiona la calidad del auto, ya que dice que no se concretan los hechos que se atribuyen a Helga Schmidt, y asegura que las diligencias no están terminadas porque no ha declarado la encausada y faltan testimoniales que practicar.

En el auto, los jueces de la sala cuarta afirman que la falta de declaración de la encausada "además de incierto es claramente fraudulento" y recuerdan que se le intentó tomar declaración el 20 de enero de 2015 y se acogió a su derecho de no declarar.

"Desde ese día, levantado el secreto, con conocimiento de todo lo que le iba, o podía, ser imputado, se posiciona la defensa en el más ominoso de los silencios", añade el auto.

Además, señalan que el auto recurrido es una "resolución estrictamente de contenido procesal" y que conocido cómo funciona el impulso del instructor en el procedimiento abreviado "ha de avanzarse ya lo improcedente del recurso".

También indican que del escrito de recurso "no puede dejar de sostenerse lo ajustado del auto dictado" en el que "existen razones bastantes" para afirmar que hay "indicios de la acusación de unos hechos que pueden tener encaje en varios tipos penales y ser susceptibles de constituir una pléyade de delitos".

"Cuantos y cuales no nos interesa en este trance a esta Sala, como tampoco le importan al Juez de Instrucción", señala el auto, que añade que si hay "delitos y responsables, nos lo dirá el resultado del juicio oral, caso de formulase acusación y abrirse juicio contra el recurrente".

En un segundo auto, fechado el 3 de febrero, la audiencia acepta la solicitud del ministerio fiscal de encargar un informe pericial sobre diversas facturas.

Según el auto, "se da traslado de la documentación al Interventor General de la Generalitat para que, en su condición de perito, amplíe el informe elaborado en relación con los hechos objeto de investigación".

La Abogacía de la Generalitat reclama siete años y un día de prisión, y una multa de 6.000 euros, para la exintendente del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Helga Schimdt, como supuesta autora de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Reclama idéntica condena para el exdirector financiero del coliseo valenciano Ernesto Moreno, por considerarlo autor de los mismos delitos, y pide dos años, ocho meses y 15 días de prisión para los empresarios Joaquín Maldonado Rubio, José Antonio Noguera Puchol y Pablo Broseta Dupré por considerarlos cooperadores necesarios.