Juan Sol: "Lo del penalti de hoy lo ha visto todo el mundo"

Valencia, 11 feb (EFE).- El consejero y ex jugador del Valencia, Juan Cruz Sol, afirmó que el penalti no señalado a favor de su equipo en el campo del Betis, "no se puede explicar" y agregó que lo había visto todo el mundo".

El dirigente del Valencia considera que en el minuto 26 de juego un remate dentro del área fue desviado con la mano por el defensa del Betis Germán Pezzella, sin que el colegiado del encuentro, el canario Daniel Trujillo Suárez, castigara la acción con penalti.

En declaraciones facilitadas por el Valencia, Juan Sol ha recordado que "con todo el respeto a los árbitros", su equipo había sufrido "otra acción de este tipo".

"Era deliberada, el jugador detiene el balón de forma clarísima. Se pueden equivocar, pero tenemos que mantenernos firmes" agregó Sol, quien señaló que estaba satisfecho por el rendimiento del equipo y que si tenían que protestar iba a ser "de buenas maneras".