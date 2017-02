Incautadas 4 toneladas de naranjas en una operación contra robos agrícolas

Valencia, 11 feb (EFE).- Agentes de la Guardia Civil y la Policía Autonómica se han incautado de cuatro toneladas de naranjas y han identificado a 36 personas en una operación contra los robos en explotaciones agrícolas, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la misma se han practicado registros en cuatro almacenes, donde se produjo la incautación de las naranjas, ya que al parecer tenían una procedencia ilícita.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Morgues, ha destacado la importancia de la coordinación entre Guardia Civil, Policía Autonómica y la Inspección de Trabajo, Sanidad y Agricultura "para ir hasta la raíz y poder atajar los robos en los campos. Consiguiendo dar con la trazabilidad de los productos supuestamente robados será más difícil que los presuntos ladrones puedan actuar en nuestros campos".

El director general de la Agencia de Seguritat i Reposta a les Emergencias, José María Ángel, ha destacado la "necesaria coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad para conseguir evitar los robos que se producen en los campos y llevar a cabo medidas preventivas con el fin de reducirlos".

Esta campaña se centra en el control de la trazabilidad de productos hortofrutícolas. Y como señala José María Ángel: "es muy importante que los productores y recolectores dispongan del Documento de Acompañamiento de Trazabilidad Agrícola porque permite discernir los hurtos o apropiaciones indebidas en el campo y asegurar la calidad de los productos al consumidor".

Dentro de esta campaña se realizó una inspección pormenorizada de cuatro almacenes en el término municipal de Vilamarxant.

En tres de los establecimientos inspeccionados se detectaron irregularidades y se intervinieron más de 4.716 kilos de naranjas de procedencia presuntamente robada.

Se controlaron más de 105.400 kilos de naranjas durante las inspecciones y se levantó un acta por actividad distinta a la autorizada y se intervinieron 130 cajas de material textil.

Los inspectores de Sanidad y Agricultura detectaron múltiples deficiencias e irregularidades, entre otras, falta de limpieza en las bañeras de transporte, no disponer de registros de entrada y salida de mercancías, no tener definidas las áreas de trabajo, irregularidades en la cumplimentación de los documentos de trazabilidad agrícola (DATAS) y trabajar con útiles y elementos físicos no autorizados.

Esta operación conjunta, policial y administrativa, continuará en próximas fechas, en almacenes o centros de distribución de productos hortofrutícolas, en los que se detecte algún tipo de irregularidad.