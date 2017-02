César Sánchez sustituye a Susana Camarero en su cargo en la dirección del PP

Madrid, 11 feb (EFE).- El candidato a presidir de nuevo el PP, Mariano Rajoy, sólo ha provocado dos salidas de las áreas de dirección del partido, si bien en puestos considerados de segunda línea: José María Beneyto y Susana Camarero, a quien sustituirá el alcalde de Calpe y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

En comparación con la actual configuración del Comité Ejecutivo Nacional, repiten los principales cargos que Rajoy colocó en el organigrama de la formación en junio de 2015, tras los resultados de las elecciones autonómicas y locales.

Entonces, siempre con María Dolores de Cospedal como secretaria general, el presidente del Gobierno situó a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy, Pablo Casado y Javier Maroto como vicesecretarios de Organización, Estudios, Comunicación y Acción Social, respectivamente. Se unían así a Javier Arenas, quien era y seguirá siendo responsable de Política Autonómica.

"No los he cambiado porque lo han hecho bien, y en esta vida sólo se cambia lo que no funciona; lo que funciona, no", ha resumido Rajoy.

Las principales áreas, por tanto, mantienen a sus dirigentes, pero no así los niveles que hay a continuación, el del coordinador de Organización, ámbito que retiene Juan Carlos Vera, y el de las secretarías ejecutivas.

Salen de este plano de la dirección Beneyto, que era coordinador (sin más atribuciones), y Camarero, hasta hoy secretaria ejecutiva de Formación, a las órdenes de Andrea Levy.

El desempeño de Beneyto queda sin reemplazo, pero el de Camarero recae en César Sánchez, alcalde de Calpe y presidente de la Diputación de Alicante. De este modo, el líder sustituye a una valenciana por un alicantino.

La de Sánchez no es la única entrada en la estructura de dirección del PP, ya que también se incorpora a ella Antonio Román para ejercer las funciones de secretario ejecutivo de Política Local, por lo que se encuadrará en el área que dirige Arenas. Román es alcalde de Guadalajara.

Otra de las novedades es la inclusión en el organigrama de Ramón Moreno, diputado por Zaragoza, éste para coordinar la presencia del PP en el exterior. El área estaba huérfana desde la marcha de Alfredo Prada.