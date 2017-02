Voro: "Tenemos que recuperar la solidez y sabemos dónde hay que buscarla"

Valencia, 10 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', señaló en rueda de prensa que tras las dos últimas derrotas, su equipo debe recuperar la solidez, aunque aseguró que saben cuál es el camino para recuperarle de cara al encuentro frente al Betis.

"El grupo está responsabilizado y preocupado. Hay que jugar el partido con las máximas garantías para competir bien. Tenemos que recuperar la solidez y sabemos por donde hay que caminar para buscarlo. Mañana nos enfrentamos a un gran rival que en su casa que está jugando muy bien", explicó.

"Tenemos que recuperar el camino que vimos ante el Espanyol y Villarreal. Los dos últimos partidos han sido una decepción, pero también hay que analizar las situaciones, como la de que jugamos con uno menos en las segundas partes y eso condiciona mucho", agregó.

"Hay que evitar volver a acabar con diez, porque está demostrado que a un equipo en nuestras circunstancias, jugar con uno menos le penaliza mucho, y es algo que hemos hablado en el vestuario para poder competir hasta el final de los partidos", explicó Voro.

Respecto a la ausencia de Enzo Pérez, con el que ayer mantuvo una conversación al final del entrenamiento, el técnico aseguró que mantuvieron una conversación normal y que debido a las molestias en el sóleo que sufre el jugador han decidido dejarle fuera y no arriesgar.

"Enzo tuvo problemas en Las Palmas con el sóleo. Está casi recuperado, pero sus sensaciones no son las de poder aguantar noventa minutos. Pensando en lo que nos viene, con cinco partidos en quince días, es importante no arriesgar, que se trate y recupere. Para el domingo siguiente es seguro que estará a disposición del equipo", comentó.

"Hay que recordar también que Enzo jugó en dos situaciones con molestias y hubo que cambiarle en la primera parte, por lo que lo mejor es que ni haya salido a entrenar para que haga la recuperación sin freno", prosiguió.

Además, el técnico se mostró tajante a la hora de señalar que el futbolista no va a salir del equipo, ante el interés mostrado en los últimos días por el River Plate para ficharle. "Estoy convencido de que va a seguir, es un jugador comprometido con el equipo", recalcó.

Sobre el Betis apuntó que es un rival que está jugando bien, sobre todo en casa. "El otro día ante el Barcelona les faltó muy poco para ganar. El hecho de que no jugaran la pasada semana no me dice nada", continuó.

"Su punto fuerte es que ha encontrado rendimiento en su sistema y tienen muy bien asimilados los conceptos. A partir de ahí nosotros tenemos que neutralizar al máximo sus opciones y competir con garantías y ambición", concluyó.