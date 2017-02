Víctor: El Betis llega bien pese a no haber competido la semana pasada"

Sevilla, 10 feb (EFE).- El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha asegurado hoy en rueda de prensa que su equipo "llega bien" al encuentro de mañana ante el Valencia (13.00 horas) pese a "no haber competido la semana pasada" por el aplazamiento de su encuentro en La Coruña debido al temporal.

Víctor ha manifestado que ha debido "adaptar el trabajo a esa circunstancia" y se ha felicitado de que "en parte", le haya "venido bien para recuperar a jugadores que entran en la convocatoria", como el delantero paraguayo Tonny Sanabria quien, "aunque le falta ritmo, puede competir".

El técnico verdiblanco ha expuesto, no obstante, que "no jugar es una incomodidad" que "altera la planificación y aprieta el calendario", pero "no se puede poner en riesgo la vida de una persona", por lo que espera que este incidente "sirva para tener la mayor seguridad en los estadios".

El preparador madrileño ha vaticinado que "el Valencia pondrá las cosas muy difíciles" a pesar de que tiene "un rendimiento irregular, puede que influenciado por lo extradeportivo", si bien ha advertido sobre su "potencial tremendo" al que se "debe respetar".

Además, Víctor ha recordado que los levantinos "en casa están peor que fuera, así que" el Betis está "en máxima alerta porque viene un rival peligroso" que "siempre aspira a estar en Europa pero ahora está lejos de sus objetivos".

El entrenador del Betis ha lamentado la temprana eliminación de su equipo en la Copa del Rey, torneo en el que "se intentó llegar lejos" y ha alabado "los méritos para llegar a la final" del Alavés, al que calificó como "un equipo muy competitivo".