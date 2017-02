Niño de Elche y Toundra forjan juntos un disco "más de Swans que de 'Omega'"

Madrid, 10 feb (EFE).- Dos de los baluartes más pujantes de la música "indie" nacional, el grupo de post-rock instrumental Toundra y la "heterodoxia coral" y flamenca de Niño de Elche, se alían como Exquirla en un primer disco que, pese a los posibles símiles más inmediatos, bebe "más de Swans que de 'Omega'", precisan.

"También hemos hablado más de Pink Floyd a nivel ideológico que de Enrique Morente o de Triana", añade Esteban J. Girón, guitarrista de Toundra, durante un encuentro con Efe celebrado hoy en Madrid junto al nuevo compañero de aventuras de la banda, el cantaor Paco Contreras, a una semana del lanzamiento de "Para quienes aún viven" (Century Media/Superball).

"Nuestro encuentro no estaba hecho desde las estéticas. No surgió como: 'Soy un cantante de flamenco y vosotros un grupo de rock'. De hecho, aquí no hay ni compases, ni palmitas ni cajones ni bailaores ni horteradas roqueras", suscribe el que fuera galardonado por la prensa musical con el Premio Ruido al mejor disco de 2015 por "Voces del extremo", singular combinación de cante y "kraut-rock".

Fue en pleno apogeo de aquel fenómeno, en una mesa redonda del festival Monkey Week, que entonces se celebraba en Cádiz, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. De ese encuentro se despidieron bajo el impreciso "a ver si hacemos algo", una promesa vaga que tomó forma cuando Girón telefoneó unas semanas después.

"Pese al 'background' diferente, me encontré con un tío que pensaba como yo, un punk", comenta sobre lo que le llevó a pensar que el experimento podía funcionar.

El primer paso fue colaborar para las Fiestas Demoscópicas de la revista MondoSonoro en febrero del pasado año. "En cuanto nos juntamos en el local cinco días para prepararlo y Paco empezó a cantar, irrumpiendo como una pantera, surgieron ya tres canciones y vimos que esto podía y debía ser un disco", cuenta el guitarrista.

La idea de aunar "lo local y lo global" en su discurso forjó Exquirla. La idea de raíz les remitía a "desierto" (a lo que suenan muchas de sus composiciones) y eso les llevó a su apelativo artístico, con una "x" en medio, porque, según defiende Niño de Elche, "somos todos ex de cosas".

"No somos una etiqueta, transitamos por ellas", apostilla.

Entre septiembre y octubre de 2016, se concentraron durante un mes en Sant Feliu de Guíxols (Barcelona), en el estudio del "hombre de confianza" de Toundra, el productor Santi García.

"Es un genio y un tío humilde que trabaja la música como nos gusta, de manera orgánica, no como una ciencia exacta; se entiende con los ordenadores, pero ve que, si la música no funciona por sí misma, una computadora no lo va a recoger", argumenta Girón.

Aunque trabajado de forma colectiva, en "Para quienes aún viven" Toundra asumió más la batuta en la musicalización y Contreras puso su sello con la elección y adaptación de los poemas de "La marcha de 150.000.000" del valenciano Enrique Falcón, alumbrando temas con títulos como el primer sencillo, "Destruidnos juntos", o como "Hijos de la rabia" y "El grito del padre", de duraciones tan diversas como dos minutos o diez.

"Da que pensar que ese libro, como todos los que están escritos fuera de tiempo, siga vigente", subraya Contreras sobre una obra que "se empezó a escribir cuando España y el mundo se encontraban en una fase supuestamente positiva".

La voz del propio Falcón se escucha en un recitado en el primer corte, "Canción de E", y su espíritu crítico, en franca oposición a las lacras del capitalismo, se hace muy evidente en las letras de la canción que cierra el álbum, "Europa muda", compuesto desde el escepticismo más feroz en pleno proceso de construcción de la Unión Europea.

"El mundo occidental ha sido tradicionalmente asesino y colonizador y la CEE era más de eso. Era un proyecto para anteponerse al imperio norteamericano otro imperio", afirma el cantaor sobre el sentido de unos versos que, pese a su aparente actualidad, hablan de "800.000 obuses sobre Sarajevo".

Advierten que "todo tiene fecha de caducidad", pero que la intención es "hacer más de un disco". Eso sí, las veces que se les pueda ver juntos sobre un escenario serán muy "singulares".

Ellos serán los encargados de inaugurar el próximo viernes la nueva edición del ciclo Frontera Círculo Ambar en el Círculo de Bellas Artes y lo harán con todo el aforo vendido, sin que el público haya podido siquiera escuchar las canciones, por lo que ofrecerán otro concierto un día después en el mismo espacio.