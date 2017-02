El Fertiberia quiere ganar al Villa de Aranda para acercarse a la permanencia

Sagunt , 10 feb .- El Fertiberia Puerto Sagunto juega a domicilio ante el Villa de Aranda con el objetivo de obtener una victoria que le permita dejar encarrilada su permanencia una temporada más en la Liga Asobal a pesar de sólo haberse disputado una jornada de la segunda vuelta.

La última victoria contra el Frigoríficos Morrazo ha supuesto la entrada con buen pie de nuevo en la competición después del parón por la disputa del Campeonato del Mundo en Francia.

El objetivo del conjunto valenciano es encadenar tres buenos resultados en las tres primeras jornadas frente al Frigoríficos Morrazo, Villa de Aranda y BM Sinfin, ya que son rivales que pelean en la zona baja de la clasificación.

El técnico Nikola Milos, que ha perdido por motivos personales a Fernando Pacheco, ya cuenta en sus filas con los refuerzos de Adrián Sifre y Nacho Nebot.

Ambos jugadores ya disfrutaron de minutos el pasado sábado aunque con el paso de los entrenamientos recuperarán su mejor versión para ayudar al equipo.

El duelo no será sencillo, ya que el Villa de Aranda, aunque está con cuatro de ventaja sobre el descenso, no puede bajar la intensidad si desea no pasar apuros en esta segunda vuelta de la competición.

El entrenador rojiblanco podrá contar para este encuentro con todos los integrantes de su plantilla, incluido Juande Linares que arrastraba problemas físicos.