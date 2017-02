La exposición "World Press Photo" busca sensibilizar sobre los refugiados

Valencia, 10 feb (EFE).- La exposición de fotoperiodismo "World Press Photo" se centra este año en los refugiados y busca sensibilizar al público sobre los desplazamientos forzosos en todo el mundo, con la ayuda de la fotografía y de dos refugiados que participarán en las visitas guiadas para explicar su experiencia.

La directora de World Press Photo, Babette Warendorf, ha dicho que "la exposición es el resultado de un concurso que se hace cada año para periodistas profesionales" y que además de refugiados, trata temas como "la gran cantidad de niños en peligro que hay en el mundo" o "cómo los humanos conviven con la naturaleza".

"World Press Photo" se ha inaugurado hoy en la Fundación Chirivella Soriano, que acogerá la muestra hasta el 12 de marzo, y que organiza esta exposición junto a Doctornopo, con el apoyo de Fundación Banco Sabadell y la colaboración especial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del País Valencià (CEAR PV).

El Coordinador de CEAR PV, Jaume Durá, ha afirmado que "tienen que ser las personas refugiadas las que tomen la palabra" y ha valorado que en esta exposición "van a contar su historia en primera persona".

Preguntada por cómo surgió el tema de los refugiados para la exposición, Warendorf ha revelado que fue al ver "todas las fotografías" que había sobre este colectivo porque "había muchísimo material en 2015".

Respecto a si pretenden aleccionar al público sobre la realidad de las personas refugiadas, el director del proyecto y presidente de Doctornopo, Pablo Brezo, ha afirmado que la fundación "nunca ha sido dogmática" y espera que "los espectadores saquen sus propias conclusiones y que haya una interacción".

Warendorf ha indicado que el objetivo de la exposición es por un lado, "apoyar el fotoperiodismo", y por otro, "contar historias que no conocemos a todo el mundo", además de "dirigirse a un público crítico".

Durá ha afirmado que en el caso de CEAR PV, "las imágenes les sirven para sensibilizar y denunciar una Europa que no les gusta y que está perdiendo sus valores".

Al comienzo de la visita guiada a los medios por la exposición, Warendorf ha hablado de la fotografía ganadora, "Hope for a New Life", que, a su juicio, es la que "mejor refleja lo que se quiere contar".

"Está tomada de noche, pero no usa flash para que la policía no descubra cómo alguien está pasando un bebé a otra persona en la frontera entre Serbia y Hungría", ha explicado para justificar su nombre por "la esperanza" que supone el bebé y decir que el jurado la escogió "porque da una cara humana a una estadística".

El primer piso de la exposición está dedicado sobre todo a los refugiados y en las imágenes expuestas se puede ver el largo viaje que recorren o cómo los niños duermen en dicho recorrido.

También, destacan otros temas como la guerra de Siria, la tensión racial en Estados Unidos con los enfrentamientos entre la Policía y la comunidad afroamericana, el terremoto de Nepal, los atentados de París de enero y noviembre o las consecuencias de la contaminación en China.

Además de la foto premiada de Warren Richardson, la exposición "World Press Photo" recoge una muestra completa de instantáneas, entre ellas, "March Against Terrorism in Paris", de Corentin Fohlen, "March Against Police Violence" de John J. Kim o "Whole Whisperers" de Anuar Patjane Floriuk.