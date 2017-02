Las empresas de Correa recibieron 5,7 millones de fondos públicos valencianos

Valencia, 10 feb (EFE).- Las empresas del grupo de Francisco Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados, según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano hecha pública hoy.

De dicha cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 euros por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat por su expositor en la feria de turismo Fitur de Madrid entre 2005 y 2007.

En 2005 las empresas del grupo Correa obtuvieron 1,77 millones de euros por el contrato de Fitur, 1,09 en 2006, 1,01 en 2007, 1,05 en 2008 y 666.420 euros en 2009, de modo que el beneficio empresarial obtenido en las dos primeras ediciones superó el medio millón de euros, los 400.000 euros en 2007 y superó los 200.000 en las siguientes.

Según consta en la sentencia de 558 páginas, hecha pública hoy, "a través de la denominación FCS Group se logra enmascarar la identidad de las personas que realmente estaban contratando y el destino de los fondos obtenidos, además de servirse de empresas del grupo para ocultar las subcontrataciones a sí mismos".

El tribunal ha concluido que Correa "actuó con la colaboración directa de Pablo Crespo, que llegó a tener un importante número de participaciones dentro del grupo, mientras el primero se ocupaba de la obtención de negocio y relaciones con terceros, éste dirigía la faceta administrativa, de cuentas y la dirección de personal".

"En un momento dado, los acusados deciden trasladar parte de su negocio a Valencia, para lo cual se valen de las estructura empresarial ya constituida en Madrid, al tiempo que radican en Valencia la empresa Orange Market para personalizar toda la contratación irregular".

En esta labor "sirvió de enlace Isabel Jordán, mientras que Álvaro Pérez asumió el papel rector de la misma, aprovechando contactos dentro para obtener contratos en connivencia con la Generalitat".

El entramado societario del grupo Correa parte de un grupo de empresas creadas en 2003 y radicadas en la calle Serrano de Madrid (Special Events, Boomerangdrive, Rialgreeen, TCM, Down Town Consulting) y en 2005 se crea Easy Concept, que se trasladó a Pozuelo, una sede en la que se domiciliaron otras empresas de la trama (Servimadrid, Diseño Asimétrico y Good and Better), todas ellas administradas y gestionadas por Correa y Crespo.

En la sentencia se explica además que "a su llegada a la Conselleria, en verano de 2004, Milagrosa Martínez y Rafael Betoret paralizaron la tramitación de la contratación del expositor valenciano en Fitur, unificaron en un solo contrato el diseño y la fabricación del mismo y alteraron los criterios de adjudicación para dar preferencia a los de índole subjetiva".

"Las empresas del grupo Correa tuvieron conocimiento privilegiado de las condiciones y de la adaptación de las mismas a su conveniencia, como se observa en la documentación intervenida en el registro de Orange Market, donde se localizan documentos sobreescritos o con observaciones".

La sala deja constancia además del intercambio de correos electrónicos entre Betoret, Ana Grau, Isaac Vidal y Jorge Guarro con Isabel Jordán y otros empleados de las empresas de Correa.

A finales de 2004, se detalla en la sentencia, además de la oferta de Orange Market para el expositor de Fitur, fue admitida otra, y a ambas se reclamó documentación adicional sobre su solvencia técnica.

Isabel Jordán remitió una información en la que no justificaba experiencia en montaje de expositores en ferias de características técnicas similares, pero tras apreciar ese defecto, la mesa de contratación, en vez de rechazar la oferta, permitió subsanarla con una información que no respondía al requerimiento.

Sin embargo, a Orange Market se le dio la máxima puntuación en todos los puntos de creatividad estética y funcionalidad del diseño.