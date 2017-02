Un economista ve al Brexit y a Trump una oportunidad para la empresa familiar

Valencia, 10 feb (EFE).- El economista y director de Inversiones de Tressis Gestión, Daniel Lacalle, ha afirmado hoy que el Brexit y la era Trump "son una oportunidad para la empresa familiar valenciana" y ha criticado que Valencia sea, a su juicio, "un infierno fiscal para sus empresas y sus ciudadanos".

Así lo ha manifestado en su ponencia "Oportunidades para la empresa familiar valenciana en la era Trump", que ha pronunciado en una jornada sobre empresa familiar organizada por el Instituto Valenciano de Empresa Familiar, según un comunicado de esta entidad.

"Las perspectivas son más alarmistas que la realidad y tanto la era Trump como el Brexit debemos verlos como grandes oportunidades, en este caso, para la empresa familiar", ha señalado, y ha destacado que "no existe ningún comentario negativo respecto a las empresas españolas por parte de la Administración Trump o May, y ninguno que hable mal de las empresas valencianas".

En este sentido, ha afirmado que Trump "puede afectar poco a la Comunitat Valenciana", a menos que se cometa el "error" de "intentar competir en volumen y bajo precio".

Según el economista, la empresa española, y en particular la valenciana, ya no compite en el segmento de aporte de valor bajo sino en el segmento medio y "en un futuro debería competir en el segmento de alto valor".

"La empresa familiar tiene un doble objetivo: crecer en el exterior, siendo más competitiva, y hacerlo desde el valor añadido", ha destacado Lacalle, que ha considerado que este tipo de empresa "debe estar orientada hacia la productividad y hacia el crecimiento".

En este sentido, se ha referido al reto de "entrar en un diálogo con las Administraciones", algo a su juicio necesario "para que se reforme la fiscalidad y deje de entenderse solo desde el punto de vista recaudatorio".

Sobre la fiscalidad para la empresa familiar, Lacalle ha lamentado que Valencia sea "un infierno fiscal para sus ciudadanos y sus empresas", y ha instado a adaptar el régimen fiscal "y armonizarlo a la baja, como el de la Comunidad de Madrid, donde se recauda más, de forma más eficiente y más solidaria".

Por otra parte, se ha referido al impuesto de Sucesiones como algo "injusto", que "grava algo que ya ha tributado en muchas ocasiones", y lo ha criticado por ser "el impuesto a la muerte, que además es un desastre a nivel recaudatorio y es un impuesto ideológico".

Respecto al entorno económico, ha señalado que no ve probable una recesión este año, porque los ciclos económicos son "buenos", aunque ha considerado que "la cuestión no es que venga o no una recesión, sino estar preparados para ella, y la economía española está bien preparada para ello".

"Una crisis como la del 2008 no se va a volver a dar, porque cada crisis es distinta a la anterior", ha asegurado el economista, que ha añadido que el escenario actual es "mejor que antes de las crisis de 2008, pues la gente es más sensata y el ahorro y la moderación es mayor, además de que los desequilibrios de la economía española no son los que teníamos en aquella época".