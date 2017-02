El Consell aprueba la ampliación del copago farmacéutico a los menores

Valencia, 10 feb (EFE).- El Consell ha aprobado hoy el decreto por el que se amplían las ayudas frente al copago de tratamientos farmacológicos a menores de edad, una medida dirigida a 404.000 niños y jóvenes y a la que se destinan ocho millones de euros.

Tras la reunión semanal del pleno del Consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha informado de la aprobación de este decreto, que supondrá que las familias de esos menores dejen de abonar el 40 % del coste de los medicamentos que pagan en la actualidad.

Los menores beneficiados por esta medida son los asociados a tarjetas sanitarias cuyos titulares sean personas activas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, y menores trabajadores titulares de tarjeta y renta anual inferior a 18.000 euros.

El decreto también incluye a menores no registrados o sin autorización administrativa para residir en España, beneficiarios de asistencia sanitaria en situaciones especiales, que han sido acreditados en el código de régimen de aportación farmacéutica denominado F003.

El objetivo es garantizar el tratamiento y el restablecimiento de la salud a través de la prestación farmacéutica, eliminando los obstáculos económicos que el sistema de aportación de los usuarios representa mediante la subvención del copago farmacéutico a los colectivos de menores de edad anteriormente citados.

Son potenciales beneficiarios de las ayudas un total de 404.647 menores residentes en la Comunitat. De estos, 399.974 son menores de edad asociados a titulares de tarjetas con niveles de renta baja (menos de 18.000 euros al año) y 4.673 son menores de edad no registrados ni autorizados a residir en España, recogidos como beneficiarios de asistencia sanitaria en situaciones especiales.

Entre el colectivo de menores asociados a titulares de tarjeta sanitaria con un nivel de renta menor a 18.000 euros que no siguen los tratamientos prescritos por falta de recursos, el número de tratamientos no iniciados en el periodo de enero-octubre de 2016 fue de 342.961, lo que significa un tasa de no inicio de un 17,08 %.

Por otra parte el número de tratamientos abandonados en el mismo periodo fue de 20.792.

Respecto a los menores que no están registrados ni autorizados a residir en España, este colectivo presenta una tasa de no adherencia del 31 % (6.630 tratamientos no dispensados), lo que supone que uno de cada tres "no toma los medicamentos que necesita", ha indicado Oltra.

El Consell ha aprobado también el convenio con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana para establecer las condiciones de dispensación, facturación y pago de las aportaciones por tratamientos farmacológicos subvencionados por el decreto.