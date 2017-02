Puig pide una solución estructural para el litoral más allá de lo coyuntural

Valencia, 9 feb (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido hoy "un gran acuerdo" de las comunidades autónomas del litoral para buscar "una solución estructural" que garantice "la sostenibilidad de las playas" españolas y acabe con la erosión progresiva que están sufriendo.

"Más allá de lo coyuntural debemos buscar una solución estructural para el litoral", ha asegurado Puig en Les Corts, en respuesta a una pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, sobre las actuaciones del Gobierno central para paliar los efectos de los últimos temporales.

Montiel ha reclamado una comisión de seguimiento "que ate bien corto al Gobierno" central, pues le cuesta creer que cumplirá el compromiso de que las playas estén recuperadas antes del inicio de la temporada turística de Semana Santa, "vista la falta previsión y respuesta adecuada" que tuvo durante el último temporal.

Puig, quien ha iniciado su intervención agradeciendo el gran trabajo hecho por el personal y los trabajadores de los servicios de emergencias, ha relatado las actuaciones puestas en marcha y los compromisos adquiridos para paliar los daños del temporal, y ha dicho que espera que el Gobierno "actúe con lealtad".

Ha destacado la creación de una oficina única de postemergencia que coordinará todas las actuaciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas, y la petición al Gobierno para declarar como zona catastrófica los municipios afectados por el temporal de frío, nieve y viento.

También ha reclamado al Gobierno que los trabajos de recuperación de las playas se hagan lo antes posible para que "estén en plenas condiciones antes del inicio de la temporada turística del mes de abril", y que se dupliquen los recursos previstos en el fondo de contingencia.

El portavoz de Podemos, por su parte, ha reconocido que la virulencia del último temporal ha sido terrible, pero ha considerado que hay "decisiones anticipables" y "riesgos previsibles" y ha pedido un cambio de mentalidad para que "la lógica de las actuaciones vayan no solo a paliar daños sino también a prevenirlos".

Montiel ha dicho que entre las medidas adoptadas por el Consell, ha echado en falta la declaración de emergencia de los procedimientos administrativos y de las inversiones necesarias para reparar daños, así como un inventario de los daños propios de la Generalitat y una comisión de seguimiento de las actuaciones.

Ha considerado "terrible" que no se haga una investigación de por qué infraestructuras, como algunas torres eléctricas, no aguantan un temporal, y ha reclamado "soluciones estructurales" para el litoral no solo para recuperar la normalidad sino para "hacer la normalidad más segura y sostenible".

"Creemos que debería haber una comisión de seguimiento que ate bien corto al Gobierno", ha dicho Montiel, a quien le cuesta creer que las obras en las playas estarán antes de Pascua, vista su "falta previsión y respuesta adecuada" en el último temporal.

El president de la Generalitat ha asegurado que en todas aquellas actuaciones que corresponde asumir a la Administración autonómica se está trabajando, tanto desde las consellerias responsables como desde la Agencia Valenciana de Turismo, e incluso, desde el Servef.

Puig ha insistido en pedir "un gran acuerdo de las comunidades autónomas del litoral para "garantizar la sostenibilidad y acabar con la erosión progresiva que está poniendo en peligro un elemento fundamental del patrimonio como son las playas".

Durante el debate, Puig ha agradecido el trabajo extraordinario que hicieron ayer en Paterna los bomberos en "una actuación complicada" debido al el incendio ocurrido en una empresa química, y ha pedido disculpas a los ciudadanos por los muchos problemas que les ocasionó este accidente.