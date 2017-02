Puig: Estamos cansados de ser zona cero de inversión en infraestructuras

Valencia, 9 feb (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que los valencianos están cansados de ser "zona cero" de inversión en infraestructuras por parte del Estado, y ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno entienda que el Corredor Mediterráneo es "fundamental" para Europa.

Puig ha respondido así en Les Corts a una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien ha calificado de "indignante y escandaloso" que menos del 2,3 % de la inversión hecha por el Gobierno el año pasado en ferrocarriles tuviera como destino líneas de la Comunitat Valenciana.

El president ha coincidido en calificar de "muy lamentable" esa infrainversión que, según ha dicho, no solo afecta a las infraestructuras ferroviarias, y ha animado a todos a trabajar de forma conjunta para exigir "lo que nos corresponde" durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ha defendido que el Corredor Mediterráneo no es solo una infraestructura "importante para la Comunitat y fundamental para el Arco Mediterráneo", sino que es "fundamental" para Europa, y ha criticado que el ministro de Justicia, Rafael Català, se burle de los valencianos restándole importancia.

A su juicio, la falta de sensibilidad con este proyecto responde a "una cuestión ideológica, a la radialidad de las infraestructuras de España", algo que, según Puig, "no puede seguir" porque está afectando a la estructura del país pero también a la convivencia.

"Somos el 45 % del PIB, el 47 % del tejido productivo, el 46 % del empleo, el 51 % de las exportaciones y el 63 % de las mercancías portuarias. ¿Se exagera la importancia" de esta infraestructura?, se ha preguntado Puig.

"Si en Madrid tienen la Puerta del Sol, con una placa que marca 'kilómetro cero', nosotros tendremos que poner una placa de zona cero de inversión en infraestructuras por parte del Gobierno", ha manifestado el president, quien ha dicho que los valencianos están "cansados de ser zona catastrófica" en esta materia.

Además, ha destacado que según un estudio hecho por Anecoop sobre la exportación de frutas y hortalizas, con el Corredor Mediterráneo se ahorrarían 6 céntimos por kilo, y ha afirmado que teniendo en cuenta que la Comunitat exporta por valor de 13 millones, eso supondría un ahorro para los agricultores de 460 millones.

Para Puig, "el único remedio es que de una vez por todas, cuando lleguen los Presupuestos Generales del Estado," todos a una voz digamos que se ha acabado y que nos tienen que dar lo que nos corresponde", al tiempo que ha pedido trabajar juntos "al servicio de la voz de este pueblo".

El portavoz de Compromís ha pedido no perder la capacidad de indignación ante "este desprecio e insulto" del Gobierno con la Comunitat Valenciana, a la que, a su juicio, el Ejecutivo intenta aislar del mundo al no realizar las inversiones que le corresponden en infraestructuras.

Para Ferri, asilan a los valencianos los que no se comprometen con el Corredor Mediterráneo, quienes no ejecutan los accesos ferroviarios a los puertos de Sagunto o Castellón y los que no invierten en Cercanías, mejoran frecuencias o restablecen servicios ferroviarios.

Sobre las palabras del ministro, Ferri se ha preguntado si es exagerado "reclamar un corredor que supone el 60 % de las exportaciones del Estado y el 40 % de la población y del PIB", y ha pedido al PP que deje "de proyectar sus carencias y defectos" sobre la Comunitat Valenciana.

"Nos quieren aislar y condenar a la autarquía a base de manías y prejuicios", ha denunciado Ferri, quien ha dicho que si por el PP fuera "haría un muro", pero "diseñado Calatrava", construido por "una constructora vinculada a Gürtel" y pagado por los valencianos "como han hecho con todas las ocurrencias" de este partido.