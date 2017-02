Poveda firma el finiquito y ya no es técnico del Eldense

Elda , 8 feb .- José Antonio Poveda, quinto entrenador del CD Eldense en lo que va de campaña, ha firmado esta tarde su finiquito y ya no es el máximo responsable técnico del colista del grupo tercero de la Segunda División B.

La mediación de la gestora que preside Alfonso Ortuño con los italianos que tomaron la dirección deportiva de la entidad azulgrana ha posibilitado que se alcanzara un acuerdo cordial con Poveda, cuya "pesadilla", como así la llegó a calificar el ya ex-técnico del Eldense, ha expirado.

"Me marcho siempre con la intención de no perjudicar al Deportivo y no quiero hacer declaraciones que puedan perjudicar al club. Quiero dar las gracias a toda la afición de nuestro CD Eldense y desearle suerte en lo que resta de campaña y en el futuro", ha manifestado hoy e Efe Poveda.

A partir de ahora, el departamento administrativo del club de Elda trabaja para tratar de conocer si el italiano Filippo Di Pierro puede dirigir al conjunto deportivista y ya ha iniciado todos los trámites administrativos para darle de alta.

A estas horas es una incógnita si el preparador transalpino va a poder sentarse o no en el banquillo del Eldense en el derbi dominical ante el Hércules y convertirse en el sexto entrenador el equipo en la presente temporada.