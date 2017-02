Hervías asegura que sería muy triste acabar la temporada en mitad de la tabla

Elche , 8 feb .- Pablo Hervías, centrocampista del Elche, aseguró este miércoles que sería muy triste para el equipo que la actual tendencia de resultados se mantuviera y acabar la temporada en mitad de la tabla.

El equipo ilicitano, superado el ecuador de la competición, se encuentra situado en la zona media, a idéntica distancia de los puestos de descenso que de los que dan opción a disputar la fase de ascenso a Primera.

"Espero que esto no sea una tendencia porque sería triste acabar ahí en medio", comentó el jugador, quien considera que el Elche tiene plantilla para objetivos más ambiciosos.

"El tiempo pone a cada equipo donde se merece. Vamos a pensar solo en el partido del domingo", reflexionó el jugador cedido por la Real Sociedad, quien añadió que "a los que más nos duele no estar arriba es a nosotros".

Hervías dijo encontrarse "al 100% con ilusión y positivo" tras haber superado una lesión muscular y restó importancia al hecho de que el nuevo sistema, con tres centrales, pueda restarle protagonismo como extremo.

"Puedo jugar en otras posiciones, como carrilero o media punta. Los sistemas al final son números, lo importante es ayudar y ser positivo", argumentó.

El extremo riojano admitió que el partido ante el UCAM Murcia "es importante" para el Elche, ya que se trata de un rival que llega en racha y que está a tres puntos de los ilicitanos.

"No he visto mucho del UCAM, pero sé lo que ha fichado y que no encajan goles. Vendrán a mantener la portería a cero y a no dejar espacios, pero nosotros tenemos que ir a por el partido desde el minuto uno", indicó.

Hervías admitió que la falta de gol es algo que le ronda "bastante" por la cabeza, ya que indicó que ha tenido oportunidades para mejorar sus números, si bien precisó que no quiere "obsesionarse" porque en un partido se pueden hacer muchas otras cosas por el equipo "como dar pases, asistencias o provocar faltas".

El jugador aseguró llevar "muy mal" la última derrota del equipo en Tenerife, sobre todo por la forma en la que se produjo, y elogió la calidad de los fichajes que ha realizado el club en el mercado de invierno.

El riojano admitió que el Elche afronta en febrero varios partidos importantes que pueden marcar su futuro, si bien recordó que también se dijo lo mismo de enero y el equipo solo sumó cuatro de 15 puntos posibles. "No conviene pensar ya en el próximo partido, sino en el siguiente entrenamiento, así sucesivamente", comentó.

El extremo también se refirió a las palabras de su compañero Andrés Túñez, quien en su presentación indicó que fichaba por el Elche para luchar por el ascenso. "Me encanta gente así con ambición y personalidad. Yo también lo tengo en la cabeza, pero la realidad es la que es", concluyó.