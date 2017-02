Compromís asegura que lo que no es adecuado son los campos de refugiados

Valencia, 8 feb (EFE).- La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmado hoy que lo que no es adecuado es que los refugiados estén "en campos de refugiados" donde no tienen "ni asistencia sanitaria, ni siquiera agua potable", y ha acusado al Gobierno de plantear "excusas" para no acoger a estas personas.

Navarro se ha referido así, en los pasillos de Les Corts, al respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, en la que se le dice que de las 1.411 plazas ofrecidas por la Comunitat Valenciana para acoger refugiados, 1.139 han sido consideradas no adecuadas "por distintas causas".

"Estamos ante una excusa para remitirla a los medios de comunicación para intentar justificar la inhumanidad del Gobierno", ha asegurado Navarro, quien ha reprochado al Ejecutivo que se comprometiera con la Unió Europa a acoger a refugiados y "solo haya cumplido un 6 % del porcentaje" que le correspondía.

Ha advertido de que los refugiados están en "una situación de alarma total" pues "están sufriendo temperaturas extremas, no tienen ninguna ayuda y aquí se les están cerrando las puertas".

La diputada de Compromís ha explicado que el Consell ofreció hace un año una serie de plazas y el Gobierno se comprometió a hacer un protocolo para decir cuáles eran las condiciones que debían tener esas plazas, pero "nunca lo ha hecho".

Ahora, ha denunciado Navarro, "nos enteramos por una respuesta parlamentaria de que esas plazas consideran que no están en condiciones" y ha considerado que se trata de "una excusa" para "intentar justificar la inhumanidad del Gobierno".

"Ni cumplen los compromisos adquiridos ante la UE, ni el compromiso de remitir un protocolo para ver cuáles son las necesidades específicas, a pesar de que el Consell le ha dicho al Gobierno que tiene esas plazas pero, además, lo que quiera y haga falta", ha asegurado.

Isaura Navarro ha defendido que el Gobierno valenciano está dispuesto "a mejorar todas las condiciones posibles" porque lo que quiere es "recibir a estas personas y ayudar".