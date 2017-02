Catedrático defiende que Constitucional priva al Consell de sus competencias

Valencia, 8 feb (EFE).- Un catedrático de Derecho Civil de la Univesitat de Valencia (UV) ha defendido que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han negado la interpretación evolutiva de la Carta Magna y con ello privan a la Generalitat de competencias que le corresponden por el contexto jurídico y la realidad social.

En un artículo publicado en la 'Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana', Francesc de P.Blasco cuestiona así las sentencias del Tribunal Constitucional que anulan tres leyes civiles valencianas que Les Corts aprobaron prácticamente por unanimidad, ha informado la UV en un comunicado.

El experto señala que "de la doctrina del TC en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra las leyes civiles valencianas deriva que la legitimización constitucional de la competencia en materia de derecho civil no descansa en una ley orgánica y democrática, sino en la existencia de unas leyes franquistas vigentes en el momento de aprobar la Constitución y que nunca pasaron el juicio de constitucionalidad".

En su opinión, el TC no tiene en cuenta ni el contexto jurídico ni la realidad social de las leyes anuladas, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, de Uniones de Hecho Formalizadas y de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven.

Son algunas de las conclusiones del artículo "Comentario jurídico-político a las sentencias político-jurídicas del Tribunal Constitucional sobre la competencia de la Generalitat valenciana en materia de derecho civil valenciano (o el artificio de cómo reconocerte todo y no darte nada)".

Para Francesc de P. Blasco la competencia de la Generalitat en materia de derecho civil no viola ningún principio ni valor constitucional, y por tanto, no se entiende con qué criterio son calificadas estas leyes de inconstitucionales, por lo que cree que no habría que modificar la Constitución, sino que el TC "sólo tiene que creerse su propia doctrina".

Desde que se aprobaron estas leyes, en el Estatuto de Autonomía ha habido cambios que modifican claramente el contexto jurídico y según el catedrático, un hecho que no tendría que ser irrelevante.

"Las normas han estado vigentes más de cuatro y ocho años con un consenso social más que notable, y por tanto son una expresión jurídica de la realidad social valenciana", ha destacado.

"El argumento del Tribunal Constitucional es engañoso y sólo sirve para vaciar de contenido la competencia o para reducirla a ámbitos jurídicos de nula trascendencia", ha asegurado.

Desde su punto de vista, el argumento del Constitucional tiene un punto de "voluntarismo y arbitrariedad", porque la competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía, según el Tribunal, sólo puede tener como objeto la costumbre, que tiene que ser foral, y fue abolido el 1707 con los Decretos de abolición de los Fueros, o las Compilaciones de Derecho civil foral, que eran leyes franquistas.

En palabras suyas, el Constitucional "niega una interpretación evolutiva de la Constitución", por lo que, anular estas normas es impugnar leyes que cuentan con el reconocimiento directo de la ciudadanía valenciana.

"La Constitución expone que todos los órganos del Estado reconocerán y ampararán los Estatutos de Autonomía como parte integrando de su ordenamiento jurídico, y estas leyes que ahora anula están apoyadas plenamente en el Estatuto", ha apuntado el que fuera letrado del Consejo General del Poder Judicial.

"No parece que haya otro camino que un cambio de criterio en la doctrina del Tribunal Constitucional, y este cambio no tiene que ser arbitrario, sino que lo avala la peculiaridad histórica del antiguo Reino de Valencia, la voluntad del pueblo que ha quedado retratada reiteradamente y por una interpretación evolutiva del texto constitucional", ha concluido.

De P. Blasco es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Autònoma de Barcelona (1992) y la UV (2000) y licenciado en Derecho por la UV y doctor por esta institución y Bolonia y actualmente prepara una monografía sobre la competencia de la Generalitat en materia de derecho civil.