El PP presenta una queja en el Defensor del Pueblo sobre plurilingüismo

Valencia, 7 feb (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha presentado hoy ante el Defensor del Pueblo una queja formal firmada por todos los diputados y senadores valencianos del PP contra el decreto de plurilingüismo aprobado por el Consell.

Bonig, que es también presidente del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), ha mantenido un encuentro con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la que ha trasladado el contenido de la queja.

La queja está motivada por que, en opinión del PP, este decreto discrimina a los niños y jóvenes de habla castellana, limitando su derecho constitucional, desnaturaliza el Estatuto de Autonomía y, además, va en contra de leyes orgánicas educativas.

En el texto, se solicita al Defensor del Pueblo que realice las actuaciones pertinentes para "restituir la igualdad de trato para las dos lenguas oficiales, el respeto para quienes libremente elijan castellano y que educarse en la lengua materna no suponga estigmatización.

Según el PP, la queja también pide que no haya recompensa con titulación en inglés para quien abandone su lengua, que sigan siendo madres y padres quienes elijan y que no se declare a ninguna lengua "de manera general" como exclusiva en el ámbito escolar, donde las relaciones deben estar presididas por la libertad y no por la imposición".