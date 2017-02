Echávarri ofrece Alicante para la III cumbre de líderes del sur de Europa

Alicante, 7 feb (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la ciudad albergue la tercera cumbre de los líderes del sur de Europa, prevista para el próximo abril.

En el transcurso de la conferencia impartida en el Executive Forum de Madrid, el alcalde ha planteado que dicho encuentro sea en la sede de Casa Mediterráneo.

Ante un auditorio con más de un centenar de empresarios y autoridades, Echávarri ha reclamado convertir Casa Mediterráneo en un centro internacional de mediación y arbitraje para los conflictos comerciales en el eje Mediterráneo, y ha solicitado a Rajoy que luche por que Alicante albergue la Agencia Europea del Medicamento.

"Ya albergamos la euroagencia descentralizada más importante, la EUIPO, que ha generado un impacto en la provincia de Alicante, de 376 millones de euros", ha señalado, según una nota difundida por el ayuntamiento.

El alcalde ha explicado que la ciudad dispone de unas infraestructuras suficientes para competir en condiciones de igualdad con cualquier ciudad o región similar.

"Solo tenemos que creérnoslo, asumir que igual no somos más que nadie pero que seguro que no somos menos; salir de la ciudad y vender nuestras bondades; reivindicar lo que creemos justo, sabiendo que no debemos nada; acudir a los foros de decisión para decir, "aquí estamos", Alicante ha vuelto", ha señalado.