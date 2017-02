Carlos Goñi : No me gustaría que dejásemos de convivir con Cataluña

Madrid, 7 feb (EFE).- Cuenta Carlos Goñi, impulsor de Revólver y que el 4 de marzo actúa en Alicante, que "Capitol", su último disco y uno de los más largos, contiene una mirada predominante hacia dentro en la que se aprecia un cambio de carácter, una "escapada del sótano" dice él, sin dejar de atender por ello a lo que sucede fuera, como su reflexión sobre Cataluña.

"He escuchado mucho a unos y a otros por qué sería justo o no que hubiese un referéndum, pero no he escuchado a nadie explicar por qué sí o por qué no les gustaría que Cataluña dejase de pertenecer a España. A mí, personalmente, no me gustaría que dejásemos de convivir dentro de un espacio real. Me gusta pensar que compartimos algo", ha dicho el músico hoy durante una entrevista con Efe.

La razón es "Sin Barcelona", diagnóstico más sentimental que político y uno de los nuevos temas que conforman el duodécimo disco de estudio del proyecto musical de este madrileño, que llegará a las tiendas el viernes, dos años después de "Babilonia" (2015).

"He ido muy rápido en su composición. Es muy poco habitual que saques un disco de canciones inéditas y que poco más de un año después puedas sacar otro; eso no te ocurre con 14 discos en el mercado", subraya Goñi (Madrid, 1961).

Durante los tres últimos años, cuenta, decidió que centraría su vida en lo profesional "para evitarse problemas", tiempo en el que estuvo aprendiendo nuevas técnicas a la guitarra junto a músicos canadienses.

El resultado es uno de los discos de estudio más largo de su carrera, con una duración total en torno a los 60 minutos y 14 canciones, de las cuales solo un par son temas antiguos (como el relato sobre el maltrato infantil "Cerraré los ojos").

El resto nació casi íntegramente en Madrid y, según revela, las musas fueron especialmente generosas a su paso por una habitación del céntrico hotel que da título al álbum, en el que se detecta "un cambio de carácter muy importante".

"Yo lo llamo escapar del sótano. Hay muy poco de revolcarse en la tristeza en el disco, que es una mirada hacia dentro, pero con alegría", afirma.

Podría haber sido introducido por "Mustang Shelby" o "Premios y cicatrices" (un corte, por otra parte, novedoso para Revólver en la progresión armónica), pero fue "Blackjack" la canción escogida para presentar "Capitol", que, en lo musical, se anticipa como un retorno a sus raíces.

No lo es en el apartado de la gestión, pues supone la ruptura de 27 años de relación con Warner Music, compañía con la que firmó su primer contrato para el lanzamiento en 1990 de "Revólver".

"Nunca sentí presión por parte de la compañía, nunca, ni siquiera cuando empecé. Tenía un contrato enorme encima de la mesa, pero había llegado el momento de ir cada uno por nuestro lado", explica Goñi, que valora especialmente haber "desalojado la mochila de compromisos" y agilizar todo el proceso creativo sin tanta burocracia intermedia.

El 2 de marzo inicia en el Festival Mil·leni de Barcelona su nueva gira, que incorpora al formato trío un teclista que ejerce además de saxofonista. El 3 de ese mes viajará a Valencia (sala Moon) y el 4 a Alicante (Salta The One).

Entre las fechas posteriores, cabe destacar la de Bilbao (día 10 de marzo, sala Santana 27), la de Zaragoza (día 11, Sala Oasis) y la de Madrid (día 12, La Riviera).