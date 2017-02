El Eldense afirma que Poveda no está despedido como entrenador

Elda , 6 feb .- Nobile Capuani, máximo dirigente deportivo y representante del fondo inversor italiano que ha llegado al Eldense, afirmó que el técnico José Antonio Poveda no ha sido destituido, tal y como informaron fuentes próximas al club tras la derrota de este domingo en Sagunto por 5-2.

Poveda fue despedido tras el encuentro a través de una llamada telefónica que efectuó Capuani al jefe de prensa del club, Jorge Blanes, para que le pasara a Poveda al teléfono y comunicarle su determinación.

"Poveda siempre ha dicho: sí, sí, cuando se le comentó que el equipo lo dirige di Pierro y luego era no, no y en Sagunto no hizo caso de las indicaciones que se le daban", explicó el dirigente, quien señaló que Poveda debe acudir mañana al entrenamiento y seguir a las órdenes de Di Pierro.

Los nuevos rectores del Eldense han indicado que Di Pierro está a la espera de un certificado de penales exigido por la ley para poder entrenar al Eldense a todos los efectos y esperan que cuando Del Pierro se siente en el banquillo como primer técnico, Poveda sea su ayudante.

Por su parte, Poveda ha señalado al respecto que es el primer entrenador del Eldense y Filippo trabaja con él. "Yo firmé el contrato como primer entrenador del Eldense y en el mismo se dice que tengo potestad para dirigir entrenamientos y partidos de forma exclusiva".

Por otro lado, Capuani ha comentado que quiere que el equipo tenga una mascota, que disponga de un periódico que se haga eco de las noticias del primer equipo y del fútbol base y también pretende organizar un torneo internacional del Calzado.