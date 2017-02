Asenjo: "Con lo que pelean mis compañeros es más fácil dejar portería a cero"

Vilarreal, 6 feb (EFE).- Sergio Asenjo, portero del Villarreal, se mostró "satisfecho por el resultado logrado en Sevilla" y sobre todo por "el trabajo y el esfuerzo del equipo en un campo tan duro y complicado" como el Sánchez Pizjuán donde empataron a cero.

El guardameta, el menos goleado de LaLiga, que paró un penalti al Sevilla, aseguró que "con lo que trabajan y pelean" sus compañeros de equipo, "es mucho más fácil dejar la puerta a cero".

"Era un partido muy serio, en el que está claro que si no suman los once del campo no se puede venir a estos campos a puntuar. La verdad es que fue un gran partido en el Pizjuán y sumamos un muy buen punto", apuntó.

Asenjo insistió en que el Villarreal "sabe que puede hacer grandes cosas", ya que "gane o pierda casi siempre lo da todo" en cada partido.

El portero del Villarreal reconoció que su equipo podrá obtener mejores resultados con el regreso de sus compañeros Cheryshev, Soldado y Bakambu, que reforzarán la línea ofensiva del equipo ante los problemas de las últimas jornadas de cara al gol.

Asenjo aceptó que aunque hizo "las cosas bien" ante el Sevilla, tiene que aprender de los fallos que tuvo en el partido ante el Valencia.