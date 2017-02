Sergio García: "Ha sido una semana fantástica"

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El español Sergio García, pletórico de confianza tras el triunfo logrado en el Omega Dubai Desert Classic, confía en mantener su buen nivel tras haber culminado "una semana fantástica" en el Emirates Golf Club.

El castellonense se aupó al liderato en la jornada inicial del torneo, el jueves, y retuvo el primer puesto pese a la amenaza del sueco Henrik Stenson.

"Tiene mérito ganar a un jugador como él. Todos sabéis lo bueno que es", dijo sobre el vigente campeón del Abierto Británico.

Sergio García situó su renta en tres golpes y se aseguró, con la conquista de su duodécimo título en el circuito europeo, su regreso al top-10 del ránking global.

"Siempre es fantástico ganar. Ha sido una semana increíble, por la manera en la que he jugado y por cómo me he mantenido siempre arriba. Ganar en un torneo como este, por el tipo de jugadores que han venido, es siempre bonito de hacer", comentó.

El español, de 37 años, mostró asimismo su deseo de "mostrar este nivel en un par de semanas en los Estados Unidos".